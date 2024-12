Joaquín Prat, contra Bárbara Rey y su «chantaje» a Juan Carlos I: «¡Manda narices!»

Joaquín Prat estalló el martes 10 de diciembre contra Bárbara Rey tras la entrevista que ofreció la vedette la noche anterior en un programa especial en Telecinco en el que habló de su relación con don Juan Carlos I después de unos reveladores audios que publicó OKDIARIO. «Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer», declaró la ex mujer de Ángel Cristo, contradiciendo sus anteriores negativas sobre haber recibido dinero a cambio de su silencio. Por todo ello, el presentador de Vamos a ver criticó a la murciana y dijo: «Retrata al Rey como un monarca absolutista del medievo. Durante toda la entrevista va mostrando esa imagen del Rey para que el espectador empatice con ella y piensen que se merecía que le chantajease. Como la trató como a una puta, ella cree que estaba justificado el chantaje».

Las críticas de Joaquín Prat

Tras la entrevista a Bárbara Rey emitida el 9 de diciembre en el que aseguraba que recibió dinero del emérito Juan Carlos, aunque lo definió como un «préstamo» y aseguró que lo «volvería a hacer», Joaquín Prat, en Vamos a ver, dio su opinión al respecto: «Ella dice que lo llamaría préstamo, pero para todos los que tengan dos dedos de frente eso se llama chantajear. Un préstamo no es un delito y un chantaje sí, la cuestión es que este ha prescrito. Que los españoles le tengan que pagar a este señor, con la fortuna que tenía, el chantaje que le hace su amante… manda narices».

Joaquín Prat fue muy crítico con el testimonio de Bárbara Rey: «Se aprecian ciertas contradicciones. Para evitar que tomen represalias contra su hermano le cuelga la responsabilidad a su hijo de 12 años. Estaba en la ruina más absoluta, pero tenía una pareja de filipinos trabajando en su casa como personal doméstico. En fin».

Prat concluyó alegando que: «Bárbara retrata al Rey como un monarca absolutista del medievo. Durante toda la entrevista va mostrando esa imagen del Rey para que el espectador empatice con ella y piensen que se merecía que le chantajease. Como la trató como una puta, ella cree que estaba justificado el chantaje».

La polémica entrevista a Bárbara Rey

El año 2024 será un año para olvidar para Bárbara Rey después de todos los frentes abiertos que está teniendo. Todo comenzaba con su hijo Ángel Cristo Jr. convertido en personaje del corazón y en uno de los concursantes más polémicos que se recuerdan de Supervivientes. Más adelante salieron a la luz las fotos de uno de sus encuentros con el rey emérito —fotos que siempre se rumoreó que podían existir, pero que no habían visto hasta ahora la luz—. Tras no ser invitada a la boda de su propio hijo, todavía quedaban por salir los audios publicados en exclusiva por OKDIARIO, en los que se pueden escuchar conversaciones privadas entre la vedette y el entonces rey, Juan Carlos I. En esos audios podemos escuchar, entre otras cosas, cómo Bárbara Rey dice: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo».

Tras todo este revuelo, la actriz firmó un acuerdo con Mediaset y con el programa ¡De viernes! para conceder una entrevista dividida en dos partes y en la que el presentador Santi Acosta le hizo 260 preguntas. En la primera entrega emitida el lunes 9 de diciembre, Bárbara Rey habló sobre la supuesta extorsión que le hizo al Rey emérito para tapar su relación: Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer. ¿Que fue un error? Pues sí. Lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso.

En un momento dado, Bárbara recordó cuando no pasaba por su mejor momento y decidió pedir ayuda, aunque siempre se encontraba con negativas, teniendo incluso que empeñar sus joyas para poder mantener a su familia. Tras uno de esos proyectos fallidos, la murciana decidió tomar

medidas: «Posiblemente su mujer, la reina Sofía, no quería verme, no quería que saliera en televisión. El rey no quería que trabajara. Me quedé sin nada y entonces fue cuando le grabé».

Cuando ya tuvo esas fotografías (que asegura que no las hizo su hijo sino su hermano) comprometedoras no dudó en pedir dinero a la desesperada, recibiendo una parte de lo acordado. «Él personalmente me da un dinero porque tengo que pagar la hipoteca de mi casa y pagar el colegio de mis hijos, eso es lo que me da. Yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas».