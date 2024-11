Joaquín Prat sobre Pedro Sánchez tras la comparecencia sobre la DANA: «Se ha olvidado de las víctimas»

Joaquín Prat ha hablado claro después de que Pedro Sánchez haya comparecido en La Moncloa para informar sobre su reunión con el Consejo de Ministros del 11 de noviembre y las nuevas medidas que tomarán para hacer frente a las dificultades de la DANA. El presentador de Vamos a ver (Telecinco) no ha podido evitar criticar al presidente del Gobierno durante su comparecencia y ha dicho: «Se ha acordado de todo el mundo, menos de las víctimas y desaparecidos.Tenía que haber empezado por ellos. Es muy positivo que haya varios Reales Decretos Ley con ayudas proyectadas para los afectados, pero convendría aclarar cuáles son directas y cuáles son créditos que tendrán que devolver. Ojalá lleguen con más rapidez que las destinadas a las víctimas de la erupción del volcán de La Palma».

Los efectos de la DANA siguen siendo visibles en las áreas afectadas, donde el lodo cubre calles e infraestructuras y persisten numerosas necesidades, especialmente de maquinaria pesada. Los colegios han quedado inutilizables, aunque algunos ya cuentan con planes para reubicar a los estudiantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en La Moncloa para informar sobre su reunión con el Consejo de Ministros del 11 de noviembre y las nuevas medidas que tomarán para hacer frente a las dificultades de la DANA.

La reflexión de Joaquín Prat

Mientras se iba informando de las palabras del líder del Ejecutivo, en Vamos a ver (Telecinco), el presentador, Joaquín Prat, quiso hacer una reflexión sobre Pedro Sánchez: «Se ha acordado de todo el mundo, menos de las víctimas y desaparecidos. Aún no ha acabado la comparecencia; quizá lo haga al final. A mi parecer, debería haber empezado mencionándolos», ha sostenido respecto al inicio de su comparecencia.

Prat también se ha pronunciado sobre las ayudas: «Es muy positivo que haya varios Reales Decretos Ley con ayudas proyectadas para los afectados, pero convendría aclarar cuáles son directas y cuáles son créditos que tendrán que devolver. Ojalá lleguen con más rapidez que las destinadas a las víctimas de la erupción del volcán de La Palma», ha concluido al respecto.

Las ayudas

Pedro Sánchez anuncia otros 3.765 millones de euros en ayudas, y con lo que eleva el montante total hasta los 14.365 millones, pero la realidad es que el montante que dispone el Ejecutivo para los afectados por la DANA apenas alcanza los 1.500 millones de euros. El resto lo ponen otros.

Desglosando esas ayudas, casi la mitad -hasta 5.000 millones de euros- son avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial -ICO-, lo que no es dinero en sí mismo, porque el dinero lo darán los bancos y cobrarán por ello un interés, tal y como ha analizado OKDIARIO.

Más allá del hecho evidente de que las ayudas se pagan con dinero de las cotizaciones de todos los trabajadores, lo cierto es que su disposición sí depende del Ejecutivo.

Las ayudas quedarían como sigue:

Ayudas pymes : 513 millones

: 513 millones Ayudas autónomos: 325 millones

325 millones Prestación por cese de actividad para autónomos: 52 millones

52 millones Prestación por ERTE: 148 millones

Además, las medidas fiscales que desglosa el Gobierno no son ayudas en sí mismo, sino aplazamientos de pagos de IRPF o vencimientos de distintos plazos. No es que no lo tengan que pagar los afectados por la DANA, es que se les aplaza ese pago.

En conjunto, de los cerca de 15.000 millones anunciados, si descontamos avales, lo que ha de poner el Consorcio de Compensación de Seguro y entendemos que aplazar un pago no es una ayuda directa ni tiene un coste directo para Hacienda -puesto que lo cobrará después- las ayudas se quedan por debajo de los 2.000 millones euros. Y eso incluyendo el anuncio esta misma mañana de esos 3.675 millones extra.