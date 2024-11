Pedro Sánchez anuncia otros 3.765 millones de euros en ayudas, y con lo que eleva el montante total hasta los 14.365 millones, pero la realidad es que el montante que dispone el Ejecutivo para los afectados por la DANA apenas alcanza los 1.500 millones de euros. El resto lo ponen otros.

Desglosando esas ayudas, casi la mitad -hasta 5.000 millones de euros- son avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial -ICO-, lo que no es dinero en sí mismo, porque el dinero lo darán los bancos y cobrarán por ello un interés.

Los avales

En caso de impago, el ICO se haría cargo de un porcentaje del impago, y se lo tendría que entregar al banco con el que se tenga la deuda. Pero el dinero, si el que lo pide lo devuelve, no sale de ninguna parte ni el Estado hace nada más. Además, 5.000 millones sería, en todo caso, suponiendo que los valencianos piden el total del crédito que el ICO está dispuesto a avalar.

Luego está el Consorcio de Compensanción de Seguros, que de las ayudas iniciales ponía 3.500 millones, y que con la línea que acaba de anunciar Pedro Sánchez seguramente alcance los 5.000 millones en conjunto.

El Consorcio de Seguro

El Consorcio de Compensación de Seguros cuenta con las aportaciones de todas las aseguradoras que operan en España como garantía obligatoria para riesgos extraordinarios. Esto es, lo que no cubrirán los seguros en las pólizas pero es necesario garantizar a los ciudadanos: inundaciones, incendios…

Es el Consorcio el encargado de hacer frente a la mayoría de los pagos que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se arroga como pagos para compensar en los hogares o por las pérdidas sufridas. Y de nuevo, el montante está cifrado al máximo, pensando en que se cubriera la totalidad. Habrá que ver, en unos meses, y por problemas para acreditar lo perdido, cuánto de este dinero ha llegado a utilizarse.

Las ayudas

Finalmente están, de verdad, las ayudas que pone en marcha el Gobierno. Más allá del hecho evidente de que las ayudas se pagan con dinero de las cotizaciones de todos los trabajadores, lo cierto es que su disposición sí depende del Ejecutivo.

Las ayudas quedarían como sigue:

Ayudas pymes : 513 millones

: 513 millones Ayudas autónomos : 325 millones

: 325 millones Prestación por cese de actividad para autónomos : 52 millones

: 52 millones Prestación por ERTE: 148 millones

Además, las medidas fiscales que desglosa el Gobierno no son ayudas en sí mismo, sino aplazamientos de pagos de IRPF o vencimientos de distintos palzos. No es que no lo tengan que pagar los afectados por la DANA, es que se les aplaza ese pago.

En conjunto, de los cerca de 15.000 millones anunciados, si descontamos avales, lo que ha de poner el Consorcio de Compensación de Seguro y entendemos que aplazar un pago no es una ayuda directa ni tiene un coste directo para Hacienda -puesto que lo cobrará después- las ayudas se quedan por debajo de los 2.000 millones euros. Y eso incluyendo el anuncio esta misma mañana de esos 3.675 millones extra.

Peticiones de ayuda al Consorcio

El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido casi 20.500 nuevas reclamaciones de daños por la DANA durante este fin de semana, según se desprende del informe de situación sobre esta emergencia que ha publicado el Gobierno de España.

En concreto, hasta hoy se han recibido 158.798 solicitudes de reclamación, frente a las 138.137 reclamaciones registradas a fecha del viernes.

Durante la rueda de prensa posterior la Consejo de Ministros que ha tenido lugar este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que «el 80% de estas solicitudes ya están en tramitación y las primeras ya han empezado a cobrarse».

Del total de las 158.798 reclamaciones, 51.735 corresponden a viviendas, 94.202 a vehículos, 9.371 a comercios y almacenes, 701 a oficinas, 2.756 a construcciones industriales y 33 a obras civiles.