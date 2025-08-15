Berkshire Hathaway, el vehículo inversor del carismático Warren Buffett, el nonagenario inversor conocido popularmente como el Oráculo de Omaha, ha revelado la reciente adquisición de algo más de cinco millones de acciones de la compañía de seguros médicos UnitedHealth Group, cuyo valor rondaría los 1.550 millones de dólares (1.325 millones de euros).

El posicionamiento de Berkshire Hathaway en la firma de seguros representa el retorno de Buffett a UnitedHealth, en la que mantuvo una participación entre 2006 y 2009.

En concreto, según los registros de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) norteamericana, la firma inversora de Warren Buffett adquirió en el segundo trimestre 5,04 millones de acciones de UnitedHealth Group.

La inversión de Buffet en la aseguradora de salud surge después de múltiples problemas para UnitedHealth, incluido el impactante asesinato en Manhattan de su director ejecutivo, Brian Thompson, perpetrado por el izquierdista Luigi Mangione.

La revelación de la participación de Buffett en esta compañía hizo que las acciones de la aseguradora subieran más de un 10% en las operaciones fuera de horario.

Al margen de esta adquisición, la entidad también desveló su entrada en empresas como el fabricante de acero Nucor, la empresa de publicidad exterior Lamar Advertising y la firma de seguridad Allegion, además de su regreso al accionariado de constructoras como Lennar y DR Horton.

Asimismo, Buffett se desprendió completamente de sus acciones en T-Mobile US, mientras que redujo sus posiciones tanto en Bank of America como en Apple.

El valor de la cartera total del famoso inversor ascendía a 258.000 millones de dólares a cierre del mes de junio, unos 220.000 millones de euros.

El pasado mes de mayo, la junta directiva de Berkshire Hathaway designó por unanimidad al canadiense Greg Abel como próximo presidente y consejero delegado de la compañía en sustitución de Warren Buffett después de que este anunciase su intención de dejar ambos puestos.