Pérez-Reverte en ‘El Hormiguero’: «Pedro Sánchez está demoliendo el Estado para poder mantener el poder»

El lunes 4 de noviembre Arturo Pérez-Reverte acudió a El Hormiguero y habló con Pablo Motos sobre la terrible tragedia que ha causado la DANA. El escritor fue al programa de Antena 3 para presentar su última novela, La isla de las mujeres dormidas. Antes de hablar de su obra, el académico habló sobre la actualidad española y sobre la pésima gestión que se ha hecho tras las inundaciones enn parte de nuestra península, en especial en Valencia. «Todos los partidos han contaminado la vida política. Valencia es un claro ejemplo de cómo esta panda de canallas han hecho.Están jugando al ajedrez con vidas humanas». Pérez-Reverte analizó también la visita de los Reyes y de Pedro Sánchez a las zonas afectadas y sentenció que en esa escena- en la que Felipe VI y Doña Letizia se quedaron a dialogar con los vecino y el presidente del Gobierno huyó- representa a «un Rey notable y valiente y unos políticos miserables». Pero el escritor quiso destacar la solidaridad ciudadana ante esta catástrofe:»En España tenemos muchos defectos y muchas virtudes. Cuando vienen mal dadas la gente saca lo mejor que tiene».

El escritor declaró que está viviendo todo lo que está pasando en Valencia «con desolación» y «con estupor» además de «con indignación y tristeza»: También con admiración: «Hay algo que siempre ocurre en España con las tragedias ocurrió con la pandemia, con los atentados de Madrid, los españoles reacciones muy bien frente a las crisis».

Eso sí, el académico cargó fuertemente contra los políticos que se han encargado de la gestión de esta tragedia y habló de la visita de los Reyes y de Pedro Sánchez a las zonas afectadas, aquella en la que los monarcas se quedaron a hablar con los vecinos y el presidente del Gobierno huyó ante los abucheos de los vecinos: «Sánchez estuvo… Sánchez. La Reina estuvo muy bien. El Rey estuvo superior, esa serenidad, ese valor… se la jugó. Esa manera de dar la cara, de ser honorable y fiel al papel que desempeña… no era él, era el estado español. estuvo erguido, honrado, lo mejor que pudo… Un español cabreado puede ser muy peligroso. Y lo hemos visto. Si ayer no se llevan a Sánchez del pueblo, lo matan. Lo linchan allí. Conclusión: un Rey notable y valiente y unos políticos miserables. Me dicen que el Rey quería ir el primer día pero el Gobierno se lo desaconsejó. Creo que ir con Sánchez y con Mazón fue un error. Eso contaminó la visita. La sucia forma de entender la política en España lo ensucia todo. Yo entiendo que la gente estuviera enfadada».

Pablo Motos recordó la frase de Pedro Sánchez de “si necesitan ayuda, que la pidan” El presentador se preguntó:»¿Cómo se puede tener esa indiferencia ante la vida de las personas?» El invitado contestó: «Todos los partidos han contaminado la vida política. Valencia es un claro ejemplo de cómo esta panda de canallas han hecho».

«Sánchez nos tiene cogido el pulso como lo tenía Franco»

Motos le preguntó al escritor cómo ve ahora mismo a Pedro Sánchez y Pérez- Reverte dijo: «Saldrá de esta. Es un genio. Nos tiene cogido el pulso como lo tenía Franco. Para él somos una partida de póker y nos está desplumando. Se le están acabando los conejos de la chistera. Sigue siendo el político más interesante. Su ambición , su desvergüenza y su falta de escrúpulos le hacen un personaje fascinante. Está demoliendo el estado para poder mantener el poder. Ha tomado de la ultraizquierda unos elementos muy útiles. Has conseguido levantar un muro: o estás aquí o eres un fascista. Ha conseguido relacionar a Feijóo con VOX. Tiene un instinto político extraordinario. La imagen de él ayer, abatido con sus guardaespaldas, me hizo pensar. Creo que se le están acabando los conejos en la chistera. Es muy bueno en lo suyo. Ojalá fuera una buena persona».

Críticas a Errejón y a Pablo Iglesias

Tras hablar del nuevo libro de Pérez-Reverte, Motos preguntó a su invitado sobre Iñigo Errejón- acusado de violencia sexual- y el escritor dijo (entre risas) que Errejón es «uno más, de momento. Ha tenido poder pero es secundario. Es una comparsa más. El problema es que, hoy por hoy, una mujer no tiene el espacio social adecuado para decirle a un tío que no es no o que si me tocas te arranco la cabeza. Si lo hace va a pagar un precio social y laboral. Por lo tanto, yo entiendo que haya mujeres que no se resistan a los Errejones de turno o los Pablo Iglesias o a los que sean. Admiro a las que dicen que no y entiendo a las que se resignan y consienten. Las mujeres carecen de espacios en los que defenderse. Pérez- Reverte también criticó a los que sabían las actitudes del exportavoz de Sumar y callaron: “Hasta yo sabía el tamaño de la herramienta de Errejón”.

«¿Qué futuro le ves a Sumar después de Errejón?», preguntó Motos, a lo que el invitado respondió: «¿Qué es Sumar?» Sobre Pablo Iglesias, Pérez- Rerverte dijo:»Pablo Iglesias es la historia de un fracaso. Su gran pecado es que termina con la esperanza de una generación de jóvenes que veían esperanzas en él. Es un personaje oscuro, machista y oscuro. El problema de la izquierda es que se ha alejado de la esencia de los comunistas de toda la vida, fieles a sí mismo y con solidez moral. Eso ha desaparecido. La izquierda actual no tiene nada que ver con eso».