Vox rechaza ir a la reunión con Bolaños en el Congreso para informar de los efectos de la DANA

Vox rechaza acudir a la reunión convocada este lunes por el el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para informar a los grupos parlamentarios de la situación generada tras los efectos de la DANA en Valencia y en otros puntos del territorio nacional. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido. «Vox no va a blanquear a este Gobierno corrupto y criminal», ha explicado el dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

«Nosotros no vamos a blanquear a este Gobierno corrupto y criminal y les digo que lo que tiene que hacer el Gobierno es dar explicaciones directamente a los españoles», ha señalado Fúster. «Si otros quieren volver a blanquear a Sánchez, allá ellos», ha apostillado. El dirigente Vox ha tachado de «golpista» al presidente del Gobierno y de «fallido» al Estado autonómico por los efectos provocados por el temporal.

José Antonio Fúster considera que el Ejecutivo de Sánchez debería «asumir sus responsabilidades» y ponerse a disposición de la justicia. «Tenemos un presidente del Gobierno golpista, criminal y corrupto, que ante el dolor y el sufrimiento de los valencianos y españoles, se ha atrevido a decir, si necesitan ayuda, que la pidan. No cabe mayor bajeza», ha remarcado el portavoz nacional de Vox.

«Sánchez no es víctima»

El dirigente de Vox ha minimizado también los insultos que recibió el presidente del Gobierno en su visita a Paiporta, la zona cero de la DANA. El dirigente socialista optó por abandonar el lugar para evitar altercados, mientras que los Reyes de España decidieron hablar con los damnificados por el temporal para conocer su situación. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también se quedó junto al Rey Felipe VI y la Reina Letizia.

«¿Qué esperaba? ¿Que le recibieran como en la India, bajo palio o algo parecido?», ha ironizado José Antonio Fúster, al tiempo que ha acusado al Gobierno de Sánchez de «criminalizar» a las víctimas de la DANA y de «victimizar» a los culpables. «Puedo asegurarles que Pedro Sánchez no es víctima de nada de todo esto», ha recalcado. «Nosotros le deseamos a Pedro Sánchez un juicio justo, pero no solamente ante la historia, sino ante los tribunales. Cuidado con los que están intentando hacer desde el Gobierno solos no en compañía de otros, que es criminalizar a las víctimas y victimizar a los culpables», ha reiterado.

El dirigente de Vox ha culpado además de los estragos del temporal al sistema de autonomías, situándolo la «batalla» por las competencias entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico como la «tristísima consecuencia del fracaso del estado de autonomías». «El culpable es el Gobierno de Sánchez, que no pone todos los recursos de la nación en defensa de los españoles», ha señalado.

«Sabemos que hay un culpable. El culpable es el presidente del Gobierno de la nación, que no cree que ésta sea una nación que no pone los recursos, todos los recursos de la nación en defensa de los españoles ante una catástrofe. Pero por supuesto hay muchos responsables. Va a haber tiempo de hablar de todos ellos, seguro», ha sostenido.

«Llegó sonriendo»

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó a Pedro Sánchez por acudir a Paiporta para conocer la situación de los afectados por la DANA «sonriendo pese a la tragedia», en la que han fallecido más de 200 personas.

«Ha llegado sonriendo a pesar de la tragedia. Ha abandonado la visita a Paiporta. Pero lo que tiene que abandonar es el Gobierno. Solo espero ver a este Gobierno corrupto y criminal ante la justicia. Con el pueblo. Contra el fango de Sánchez», apuntó Abascal en un mensaje publicado en las redes sociales.

Ha llegado sonriendo a pesar de la tragedia. Ha abandonado la visita a Paiporta. Pero lo que tiene que abandonar es el gobierno. Solo espero ver a este gobierno corrupto y criminal ante la justicia. Con el pueblo. Contra el fango de Sánchez. pic.twitter.com/YttWE1ngKj — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 3, 2024

Por su parte, Vox calificó al presidente del Gobierno de «criminal» tras abandonar la zona cero de la DANA en Valencia. «No había calles cortadas, ni cordones policiales, ni palmeros subvencionados. Estaban Pedro Sánchez y la España Real cara a cara. Y el criminal ha tenido que salir huyendo de sus víctimas. Ahora tiene que salir del Gobierno. Y lo tiene que hacer ya», afirmó la formación en un mensaje colgado en las redes sociales. Este comentario fue acompañado de una imagen en la que se ve una sábana blanca en la que se lee «Pedro, pudiste mancharte las manos de barro y te las has manchado de sangre».