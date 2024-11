Sánchez propuso una declaración conjunta «contra los violentos» en Paiporta pero Mazón la rechazó

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso este domingo al presidente valenciano, Carlos Mazón, realizar una declaración institucional conjunta para condenar «la violencia» tras lo sucedido en Paiporta minutos antes. Esa lluvia de barro, piedras e insultos contra la comitiva en la que también iban los Reyes. Sin embargo, Mazón descartó realizar esta declaración. Sánchez decidió hacerla en solitario y señalar a los «violentos absolutamente marginales».

Sánchez emprendió la huida de Paiporta en cuanto comenzaron los insultos y el lanzamiento de barro. Abandonó la comitiva, dejando solos frente a los vecinos al Rey Felipe VI, a la Reina Letizia y al presidente Mazón. Fueron estos quienes hablaron con los vecinos y trataron de calmarles para escuchar sus quejas. La calma llegó tras veinte tensos minutos y el Rey abandonó la zona entre abrazos con los vecinos damnificados.

En ese momento, los escoltas de Sánchez ya habían llevado a toda velocidad al presidente hasta el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en la zona segura del puerto de Valencia. Un escenario no previsto en la agenda de la visita, pero que actuaba como sustituto a Chiva, la localidad a la que se iba a dirigir la comitiva desde Paiporta. Incluso ya sin Sánchez.

Sin embargo, Moncloa, que es quien configura la agenda del viaje, modificó ese plan. Pese a que Zarzuela y la Generalitat Valenciana querían acudir a Chiva, la orden fue acudir al CECOPI donde se refugiaba Sánchez. Así se lo comunican a la comitiva de Felipe VI cuando se monta en sus vehículos. El equipo de Mazón, que había permanecido junto al Rey todo el rato, no recibe la información a tiempo y pone rumbo a Chiva, pero no llega a entrar en el municipio cuando le avisan que la visita se ha suspendido. Sánchez no piensa salir de la zona segura a la que le han conducido, con escolta aérea de un helicóptero de la Guardia Civil.

En medio de ese descontrol, con Moncloa llevando las riendas del dispositivo, Sánchez le hace una propuesta a Mazón: realizar una declaración conjunta en el CECOPI tras los sucesos de Paiporta. Un comunicado de ambos rechazando las muestras de «violencia» que le han dedicado a la comitiva, a pesar de que Sánchez se mantuvo a 50 metros de la plaza Sant Jordi donde se produjo el grueso de los disturbios y huyó en cuanto comenzaron.

La respuesta de Mazón, según ha podido confirmar OKDIARIO, fue tajante: No. No lo veía apropiado y no iba a participar en ello. Finalmente, Sánchez le comunica a Mazón que lo va a hacer él de todas formas. En solitario. Y eso es lo que ocurre. Tras ello, Moncloa comienza a filtrar que todo ha ocurrido por un «error gravísimo» de los Reyes al empeñarse en acercarse a los vecinos.

Sánchez: «Violentos marginales»

Sánchez restó importancia al clamor social que ha estallado este domingo en Paiporta. El presidente del Gobierno, en ese comunicado en el que se negó a participar Mazón, lo redujo a la acción de unos «violentos marginales» que protagonizaron los incidentes en esta localidad valenciana. Los vecinos tiraron barro y objetos para protestar contra la falta de ayuda tras la DANA. Sánchez fue evacuado rápidamente tras los altercados, mientras los Reyes han continuado hablando y consolado a los vecinos de Paiporta.

«No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia delante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad», señaló Sánchez en su comparecencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana en l’Eliana, en el que se reunieron con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y los Reyes, tras ser abucheado e insultado al mediodía en Paiporta.