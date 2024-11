Los juzgados reciben otras dos denuncias de víctimas contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Las denuncias por agresión sexual contra Íñigo Errejón siguen produciéndose en los tribunales. A las denuncias que interpusieron la actriz Elisa Mouliaá y la colaboradora de televisión Aída Nízar en Madrid, se suman más denuncias que se han presentado en distintos tribunales de España. Las víctimas prefieren mantener el anonimato debido al revuelo ocasionado tras las primeras acciones legales que se tomaron contra Íñigo Errejón, pero ya tienen abogada para defenderse en el procedimiento.

Serán los tribunales los que decidan si admitir a trámite estas demandas contra el que fuera fundador de Podemos y diputado de Sumar. Errejón admitió a la dirección de su partido que tuvo comportamientos machistas y tratos vejatorios contra varias mujeres.

El pasado 24 de octubre, Íñigo Errejón decidió abandonar su carrera política tras más de una década militando en la izquierda. Lo hizo publicando una carta en redes sociales en la que anunciaba su dimisión y hacía público que estaba en tratamiento psicológico. La misiva llegó tras la orden de Sumar de abandonar el partido al haber recibido pruebas de que Errejón había agredido a varias mujeres.

Estas informaciones han sido ocultadas durante años por la dirección del partido que lidera Yolanda Díaz. Los dirigentes de Sumar habían recibido denuncias anónimas relatando agresiones del que fuera el portavoz del Grupo Parlamentario. La más famosa fue la denuncia vía redes sociales de una chica que dijo haberse sentido agredida por Íñigo Errejón durante un festival de música feminista. El entonces equipo de Errejón medió en el asunto para que no trascendería esta denuncia que, misteriosamente, acabó siendo borrada de la red social en la que se había publicado.

Pero el aluvión de mujeres víctimas del ex diputado ha hecho que se denuncien a través de redes sociales más agresiones. La periodista Cristina Fallarás publicó en sus perfiles los testimonios de estas chicas que señalaban a Errejón como un depredador sexual. La ola no se hizo esperar y la actriz Elisa Mouliaá decidió dar un paso al frente y denunciar al ex dirigente de Sumar. La joven se trasladó a la Unidad de Atención a la Familia de la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para tramitar su denuncia que ya ha sido trasladada a los juzgados. El juez Adolfo Carretero ha admitido a trámite la denuncia asumiendo la competencia y no tardará en citar en calidad de investigado a Íñigo Errejón, según fuentes consultadas.

Aída Nizar también ha denunciado al ex diputado por haberla tocado el culo durante un acto en 2015. La colaboradora de televisión se trasladó hasta la comisaría de Marbella para denunciar y, días después, amplió el escrito con nuevos datos sobre el suceso. «Errejón me hizo sentir humillada, vejada, baboseada y repugnada. Me dio un fuerte azote en las nalgas y luego me amenazó», asegura Nízar.

Una mujer le ayudó a huir

Íñigo Errejón permanece en paradero desconocido desde que se conocieran estos hechos sobre su vida. El ex diputado huyó gracias a una mujer que trabajaba a sueldo como asesora del grupo parlamentario de Sumar. Se trata de Marta Sanchiz y entró en el Congreso de los Diputados en julio de 2024 cobrando 31.778 euros al año. Ejercía las labores de jefa de gabinete del propio Errejón. La asesora le recogió en la puerta de su casa del centro de Madrid. Tal y como reveló OKDIARIO, Sanchiz conducía un vehículo de alta gama Volvo XC60 cuya matrícula coincide con 5469LC*.

Tras la publicación de esta información por OKDIARIO, Sumar anunció el despido de Marta Sanchiz. Según indican desde el partido, el equipo de Yolanda Díaz trasladó a Marta Sanchiz el jueves —el día que dimitió Errejón tras las informaciones que apuntaban a una relación sexual no consentida con una mujer— que «se quedara en casa», ya que no contaban con ella para esos días.

Las fuentes de Sumar consultadas por La Sexta explican que el cese se tiene que tramitar de una forma concreta para evitar que el despido de Marta Sanchiz sea declarado nulo por parte de los tribunales. Del mismo modo avanzan que se va a despedir a la persona encargada de la seguridad de Íñigo Errejón. El diputado lleva once días en paradero desconocido huyendo de la prensa sin dar explicaciones sobre las agresiones sexuales que ya han sido denunciadas en los tribunales.