Los Reyes visitarán próximamente la localidad valenciana de Chiva para poder estar cerca de los vecinos afectados por la DANA. La Casa Real se ha comprometido con el Ayuntamiento a «reagendar la visita» a esta zona, una de las más afectadas por las inundaciones, tan pronto como se coordinen con las autoridades. El encuentro estaba previsto para este domingo, pero fue cancelado por Moncloa tras los incidentes ocurridos en Paiporta, a pesar de que los monarcas querían continuar visitando las zonas afectadas.

La lluvia de barro y enseres que se produjo durante la vista Don Felipe VI y Doña Letizia junto a Pedro Sánchez y Carlos Mazón no hizo que los Reyes cesasen en su objetivo de querer escuchar a los valencianos más damnificados por las inundaciones. A diferencia de Pedro Sánchez, que «fue evacuado» y huyó de Paiporta, los monarcas desoyeron las indicaciones de su seguridad y se acercaron a los vecinos de la localidad para consolarles. Las imágenes de Doña Leticia, profundamente afectada escuchando a una vecina, o de Don Felipe VI apartando el paraguas que le protegía para poder hablar con los afectados fueron sólo algunas de las múltiples muestras de apoyo que se produjeron en Paiporta.

Y, en esa labor de servicio público, los Reyes tenían previsto continuar la visita a Chiva, donde cientos de vecinos esperaban ya en sus calles. La Casa Real confirmó la visita a esta localidad, ya que pese a la tensión vivida en Paiporta, Felipe VI quería continuar con la agenda y mostrar su apoyo a los más afectados y conocer sus quejas de primera mano. Sin embargo, Moncloa cambió sus planes y reconfiguró la agenda para que Sánchez pudiese seguir acompañando a la comitiva, algo que no podría hacer en vista a la rabia con la que es recibido en la calle.

Pese a este cambio de planes, la Casa Real se ha comprometido a visitar próximamente la localidad valenciana para poder escuchar a los vecinos afectados. «El Ayuntamiento de Chiva ha recibido el compromiso de Sus Majestades los Reyes de que visitarán próximamente la localidad tras posponer la visita que estaba programada en un inicio este domingo. Tal y como han trasladado, deben coordinarse los tres organismos -Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Casa Real- para reagendar esta visita. La cancelación se ha producido con ánimo de que se rebaje la tensión vivida durante el día de hoy en el municipio de Paiporta», reza el comunicado emitido por el Consistorio.

Palabras de apoyo y comprensión

Tras lo ocurrido, el Rey Felipe VI destacó que hay que «garantizar que el Estado en toda su plenitud va a estar presente» para prestar su ayuda a los afectados por la DANA que ha arrasado Valencia tras asegurar que entendía «el enfado y la frustración» de las víctimas de la gota fría. «A esas personas (los afectados) hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente», subrayó el Rey Felipe VI después de que los vecinos de Paiporta, zona cero de la DANA, intentaran linchar a Sánchez. El recado del Rey al presidente del Gobierno fue claro: «Hay que garantizar que el Estado en toda su plenitud va a estar presente».

Felipe VI transmitió la importancia de lo que están haciendo «cada hora, cada minuto desde que se produjo la emergencia» estos efectivos, y también lo importante que es -ha incidido- «que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando». También agradeció la «enorme contribución de personas de todo tipo», aunque ha reconocido que «organizarlo, gestionarlo no es fácil». «Gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, que no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Ánimo, adelante», concluyó.