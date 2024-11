Feijóo ofrece a Sánchez los votos del PP para declarar la emergencia nacional: «Toca estar todos a una»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para declarar la emergencia nacional y así paliar cuanto antes los estragos provocados por la DANA en Valencia y en el resto de la Comunidad Valenciana. Si el Ejecutivo toma esta decisión, el mando pasaría a ser liderado por el dirigente socialista en lugar de la Generalitat Valenciana, que se encuentra en manos de Carlos Mazón.

«El Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Hoy toca estar todos a una, y no pensar en nadie más que en los que lo han pedido todo. Toca estar alerta porque esto no ha acabado. Nadie puede impedirnos avanzar en un momento en el que hay que asistir a las víctimas», ha defendido Feijó este lunes en una comparecencia ante los medios desde la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova.

«Es el momento de arrimar el hombro. Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la Declaración de Emergencia Nacional y si se decide, tiene nuestro apoyo para aprobar un paquete de ayudas urgentes a las personas, a los trabajadores autónomos, a todos los sectores productivos, a todas las administraciones afectadas», ha sostenido Alberto Núñez Feijóo, aludiendo al Gobierno del PSOE con Sumar. «Sigo creyendo que estamos ante una emergencia nacional. Si esto no es una emergencia nacional, ¿qué lo es entonces?», se ha preguntado.

El líder del PP ha asegurado también que el Gobierno de Sánchez tendría el apoyo de los populares «para pedir toda la ayuda necesaria a las instituciones europeas». «Tiene nuestros votos también en Bruselas», ha remarcado, al tiempo que ha propuesto aprobar el «plan Valencia». «Es un plan nacional para la reconstrucción y revitalización de las zonas afectadas, previo diseño y concreción con la Generalitat Valenciana. Y para otros lugares afectados puntualmente de otras comunidades autónomas, por supuesto», ha explicado. «En definitiva, para dar respuesta a esta situación. Tiene nuestros votos», ha enfatizado Feijóo para dar su apoyo al Ejecutivo con el fin de paliar los efectos de la DANA.

«No importa el PSOE ni el PP, lo que importa es el pueblo español, son nuestros compatriotas valencianos», ha remarcado el líder del PP para pedir unidad al resto de formaciones políticas tras el temporal que ha dejado hasta el momento más de 200 fallecidos en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Condena los altercados de Paiporta

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha condenado la violencia que sufrieron los Reyes de España y Carlos Mazón durante su visita este domingo a Paiporta, la zona cero de la DANA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por abandonar el lugar para evitar sufrir altercados. «Las expresiones de violencia no nos representan, nunca lo han hecho, no lo hacen ahora y las rechazamos, se dirijan a los reyes, al presidente del Gobierno o al presidente de la Generalitat», ha señalado.

«La indignación de los ciudadanos no es marginal ni simulada, es muy real y entendible. Es la indignación de una nación que no soporta ver desatendidos a sus compatriotas y no comprende ni comparte lo que han hecho aquellos que tienen el deber único de servirles. Por supuesto que las expresiones de violencia no nos representan», ha explicado.

Sin embargo, el líder del PP ha reclamado poner el foco en las víctimas de la DANA. «Eso sí, no vamos a equivocarnos sobre quiénes son los realmente víctimas de toda esta tragedia y el sentimiento compartido por la gran mayoría de los españoles. Por tanto, que nadie pretenda que participemos en ningún relato partidista que señale a ciudadanos por contar su verdad», ha indicado.

«Ya basta de tanto relato con la realidad que estamos sufriendo. Ni entremos en otra contienda partidista más en la que volvemos a desviar el foco de lo que verdaderamente importa en este momento. No es el PSOE. No es el PP, no son el resto de los partidos políticos. No es el Gobierno de España o la Generalitat de Valencia. No es el presidente del Gobierno ni de la Generalitat. Y por supuesto, no soy yo. Es el pueblo español. Es el pueblo español, son nuestros compatriotas valencianos. Por eso yo hoy no voy a caer en nuevas críticas al Gobierno, no merece la pena», ha esgrimido.