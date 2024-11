Pedro Sánchez, los Reyes y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, fueron recibidos este domingo al grito de «¡asesinos!» y con bolas de barro a su llegada a Paiporta, una de las zonas más afectadas por la DANA. Los allí presentes, visiblemente afectados, les recriminaron la falta de ayuda, ya que en muchas zonas son los propios vecinos los que están realizando las tareas de limpieza.

Felipe VI y Letizia aguantaron el chaparrón y mostraron una gran empatía con los allí presentes. De hecho, contradiciendo las órdenes de la Guardia Real, se acercaron a los vecinos para escuchar sus demandas y mostrarles su apoyo. La Reina, incluso, rompió a llorar al escuchar el drama de una vecina que recordaba la cantidad de muertos que ha habido por este episodio de gota fría.

No dio la misma imagen Pedro Sánchez, que al ver el enfado de los allí concentrados, huyó de Paiporta junto a sus escoltas, dejando solos a los jefes del Estado y al presidente valenciano. El presidente del Gobierno no llegó apenas a pisar el barro, como así se demuestra en la imagen que se adjunta sobre estas líneas.

Tras las protestas, el presidente del Gobierno se reunió con los Reyes y con Carlos Mazón en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la Comunidad Valenciana. Allí les tomaron una fotografía muy significativa: Felipe VI, Letizia y Carlos Mazón estaban calados de barro desde la chaqueta hasta los zapatos, mientras que Sánchez estaba impoluto.

Los Reyes, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana. ➡️https://t.co/C9v6fDOEX9 pic.twitter.com/jVZeVMompG — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 3, 2024

Una instantánea muy comentada en redes sociales. Los internautas destacan en numerosos mensajes la diferencia entre unos y otros. «Mirad los zapatos de unos y otros, nada más que decir», comenta una mujer; mientras otra persona destaca: «Los Reyes llenos de barro y el presidente todo limpio».

Los Reyes llenos de barro, mientras el “Presidente” todo limpio. Razón tenía el Rey al decir: Estamos en una Democracias. Porque son los ciudadanos los que han votado por el @PSOE para que Pedro Sanchez sea el Presidente de España y no haga nada por los ESPAÑOLES. — José Antonio Pérez (@joseantonio_p) November 3, 2024

Los reyes llenos de barro y el perrø bien limpio. No hay que explicarle lo que vale una huida a tiempo por lo visto.@sanchezcastejon eres un c4gón. Los españoles merecemos muchísimo más. — Inconformista 🍀 🦇🇪🇸 (@Inconformista02) November 3, 2024

A pesar del clamor social, Pedro Sánchez trató de quitarle hierro al asunto reduciendo las protestas a unos «violentos marginales». «No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia delante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad», defendió una vez en el Cecopi.

En respuesta, el Rey Felipe VI le dejó un claro mensaje: «A esas personas (los afectados) hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente».

Además, el jefe del Estado destacó «la importancia» del trabajo de los servicios de Emergencias y agradeció la «enorme contribución de personas de todo tipo», aunque reconoció que «organizarlo, gestionarlo no es fácil». «Gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, que no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Ánimo, adelante», concluyó.

Tras lo ocurrido en Paiporta, los Reyes quisieron continuar con la ruta hacia Chiva pero el aparato de Moncloa impidió, modificando la agenda para que Pedro Sánchez pudiera seguir acompañando en la comitiva. Por ello se montó una visita al Cecopi, en una zona segura del puerto de Valencia. Sin embargo, este movimiento no ha impedido que la Casa Real continue con los actos agendados. De ello ha informado el Ayuntamiento de Chiva a través de un comunicado.