El recado del Rey a Sánchez: “Hay que garantizar que el Estado en toda su plenitud va a estar presente”

El Rey Felipe VI ha destacado este domingo en Valencia por la tarde que hay que entender «el enfado y la frustración» manifestada por muchas personas durante su visita, junto al presidente del Gobierno y el de la Generalitat, a la zona cero de la DANA, por «lo mal que lo han pasado» y por la dificultad de comprender cómo funcionan los mecanismos para atender emergencias. «A esas personas (los afectados) hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente», ha subrayado el Rey Felipe VI después de que los vecinos de Paiporta, zona cero de la DANA, hayan intentado linchar a Sánchez. El recado del Rey a Sánchez ha sido claro: «Hay que garantizar que el Estado en toda su plenitud va a estar presente».

Felipe se ha expresado de esta forma en el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, en La Eliana (Valencia), donde ha pronunciado unas palabras de agradecimiento a sus trabajadores después de ser trasladado junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y presidente de la Generalitat Carlos Mazón a sus instalaciones tras los incidentes.

Acompañado por la reina Letizia, el Rey Felipe se ha dirigido a los miembros del centro de emergencias de Valencia, el punto neurálgico donde están presentes todas las instituciones, organismos y fuerzas -ha dicho- que intervienen en este «desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida».

Felipe VI ha transmitido la importancia de lo que están haciendo «cada hora, cada minuto desde que se produjo la emergencia» estos efectivos, y también lo importante que es -ha incidido- «que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando». También ha agradecido la «enorme contribución de personas de todo tipo», aunque ha reconocido que «organizarlo, gestionarlo no es fácil». «Gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, que no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Ánimo, adelante», ha concluido.

La comitiva del Rey Felipe VI, la Reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente valenciano, Carlos Mazón, se ha visto sorprendido por los abucheos de los vecinos de Paiporta en la Plaza Sant Jordi, a la que han lanzado piedras y bolas de barro. Sánchez, que ha sido evacuado, ha sido recibido al grito de «¡Pedro Sánchez, asesino, asesino!» por los damnificados de la DANA, que ha dejado al menos 217 muertos, según los registros de este domingo.

Felipe VI que ha consolado a los vecinos les ha dicho: «He venido para saber de primera mano por qué no tenéis más ayuda». El Rey ha declinado ser evacuado a pesar de la insistencia de los miembros de la Guardia Real. El Rey Felipe VI ha escuchado la tragedia de los damnificados, que le han reatado cómo lo han perdido todo. La Reina, que ha terminado cubierta de barro, se ha roto mientras las vecinas le enseñaban vídeos en el teléfono móvil de cómo la riada de la DANA arrasó sus vidas el martes 29 de octubre en cuestión de minutos.