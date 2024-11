Mazón ordena vacunar a vecinos y voluntarios ante «una posible epidemia» de tétanos

El presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, ha ordenado vacunar a vecinos y voluntarios que se encuentran en la zona arrasada por la DANA ayudando a achicar agua y a retirar los escombros ante «una posible epidemia» de tétanos debido a las aguas estancadas y contaminadas a consecuencia de la DANA. «Hay que ser preventivos. Se están realizando las primeras vacunas a voluntarios o vecinos», ha asegurado el jefe del Ejecutivo valenciano, al tiempo que ha recalcado que está trabajando junto al Ministerio de Sanidad para agilizar la vacunación.

«La dispensación de mascarillas y guantes está movilizado desde hace 48 horas. Por eso, hemos demandado ya hace 48 horas a Sanidad el desplazamiento urgente para una evaluación exprés. Pero aquí estamos tomando todas las medidas preventivas para que así sea», ha afirmado el presidente de la Generalitat Valenciana. «Hemos pedido hace 48 horas al Ministerio de Sanidad que venga un comité exprés de los mejores epidemiólogos», ha reiterado.

El presidente de la Comunidad Valencia ha expresado su preocupación por los estragos de la DANA y la situación crítica que atraviesa la región, una vez que la cifra oficial de fallecidos por la temporal ha pasado de 200. Ahora no descarta una epidemia de tétanos mientras los vecinos y voluntarios siguen intentando limpiar las calles tras los efectos de la DANA. También se ha pronunciado sobre los incidentes que se produjeron durante la visita de los Reyes de España a la localidad de Paiporta (Valencia), la zona cero del temporal. Carlos Mazón fue increpado junto al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por abandonar rápidamente el lugar para evitar posibles altercados.

«Estuve al lado del Rey que era mi responsabilidad. Había estado en Paiporta en días anteriores. Cerca de la gente. Lo que vi es dolor, rabia y a su Majestad queriendo interesarse por eso. Tenemos que dar la cara y hay que dar explicaciones. Yo tenía que estar al lado del Rey. Entendí que era y es mi responsabilidad», ha defendido.

«Lo que tenemos que hacer es currar»

El presidente valenciano insiste en que es el momento de responder «con acción inmediata». «Ahora nos preocupa el tema epidemiológico y así lo viví», ha señalado este lunes en declaraciones a la Cadena Cope, en alusión a una posible epidemia de tétanos debido a las aguas estancadas y contaminadas a consecuencia de la DANA.

Sin embargo, el dirigente del PP ha evitado entrar en polémicas institucionales. «Lo tenemos que hacer es currar. Dicho lo cual, a mí me pareció muy acertada que el Rey y la Reina viniesen a estar con la gente. Me pareció razonable. Él quería ir a zona cero, a Paiporta. Me parece muy bien. Tampoco voy a ocultar lo que pienso de las cosas», ha remarcado.

Carlos Mazón sostiene que desde el principio había pedido ayuda al Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a los estragos del temporal, en alusión a la frase que pronunció el dirigente socialista el pasado sábado en una comparencia en Moncloa: «Si necesitan más recursos, que los pidan».

«Cuando la propia confederación del Ministerio desactivó la alerta hidrológica hasta 3 veces. Pese a ello, activamos a la UME. Una vez se activa la UME, desde el martes a las 15.21, es el propio mando operativo de la UME el que, sobre el momento, llama a Torrejón y se incorporan», ha esgrimido. «¿Usted se imagina al jefe de Bomberos diciéndome a mí que mande a bomberos de Gandía? Es absurdo. Claro que estaba pedido, desde el principio. ¿Cómo va a depender del presidente que un día pida 500, 600 o 1.000? Esto se lo puede ratificar cualquier mando del Ejército», ha agregado.

Carlos Mazón ha recalcado que no hace falta «ninguna consigna política» para el despliegue que se operó. «La gente necesita entender el porqué de algunas cosas. Quizá un poco tarde. Pero estábamos a lo que estábamos», ha indicado. «El desplazamiento masivo de agua hace que venga todo. La ayuda se pidió desde las 15.21h. Toda la posible», ha reiterado.

A las 7 y media de la mañana, sostiene el presidente valenciano, se puso en marcha el nivel rojo y «gracias a esa previsión de alerta, con nuestros sistemas de avisos, a todos los ayuntamientos y agencias comarcales». «Hubo ayuntamientos que tomó medidas. Como el de Requena, que suspendieron clases», ha señalado.

Mazón ha recordar que la propia AEMET decía que iba a remitir la lluvia y que «esa era la previsión». Luego se reactivó la alerta y «hablábamos de posibilidades de 200 litros por metro cuadrado». «El tuit se borró por la tarde porque la realidad era distinta y para evitar confusión. Y para evitarlo, mis responsables de redes decidieron remitirlo. Era por tener la información meteorológica lo más actualizada posible», ha defendido.