La pesadilla de los vecinos de Paiporta sigue tras la huida de Sánchez: «Vivimos entre mierda»

Paiporta sigue en el foco por ser una de las zonas más devastadas por la DANA y por las protestas de sus vecinos este domingo contra los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Mientras que Don Felipe y la Reina y el presidente de la Comunidad Valenciana dieron el tipo, el presidente del Gobierno dio la espantada amparándose en un protocolo de seguridad al parecer único para su figura. Mientras tanto los vecinos siguen denunciando en OKDIARIO la situación de precariedad y abandono en el que se encuentran.

La localidad de Paiporta está en boca de todo el mundo después de unas protestas de sus vecinos nunca vistas hasta ahora en la historia de España. Más de un centenar de personas protestaron de manera contundente en la visita de los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón a los que arrojaron barro, piedras e incluso un palo golpeó al presidente del Gobierno, que fue el único que huyó cuando estaban peor dadas. Las lágrimas de la Reina Letizia al hablar con los vecinos pasarán a la eternidad.

Mientras los Reyes y Mazón daban la cara y mantenían el tipo ante los improperios de la ciudadanía, el presidente del Gobierno ya ponía rumbo al Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de Valencia, en el que se pronunció sobre lo ocurrido. «No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad», dijo minutos después de salir a la carrera mientras algunos vecinos golpeaban su coche.

«Estamos abandonados»

«Todo lo que esté por debajo de los dos metros y medio está completamente arrasado. El pueblo entero está arrasado», afirma a OKDIARIO uno de los vecinos que vive en el casco antiguo de la ciudad, una zona que se caracteriza por sus casas bajas y por estar en pendiente. Ya en la riada de 1957 que asoló Valencia fue arrasada y ahora se ha vuelto a vivir la misma situación. El pasado siempre vuelve y esta vez lo ha hecho con fuerza.

«Los dos primeros días fue horrible. No apareció nadie. Estaba sólo la Policía Local y la Guardia Civil, que no pudieron hacer nada. Hasta el final del segundo día no apareció Protección Civil con un poquito de agua. A partir del viernes vino una riada impresionante de voluntarios que con todo el amor del mundo han venido a colaborar dentro de sus fuerzas y medios»

«Ayer para sacar el coche vinieron seis militares y me dijeron que venían como voluntarios. No sabemos sin nos van a penalizar. No han mandado… Paiporta tiene 20.000 personas y qué han mandado, ¿500?», cuenta a este periódico otra vecina del lugar que rompe de emoción e indignación cuando habla de la nefasta gestión de los políticos. «No hay gente. Son voluntarios que están viniendo para ayudarnos. Han tardado mucho en actuar y siguen tardando. Es una vergüenza, estamos completamente abandonados. Tenemos niños pequeños», afirma a la vez que deja claro que pediría más militares a las autoridades.

«Estamos conviviendo entre mierda. Mi garaje está de agua hasta arriba y no sabemos si hay víctimas. No sabemos si en esos coches hay víctimas», finaliza al borde de las lágrimas una vecina que sigue luchando para seguir adelante en la zona más afectada por la peor riada del siglo en Valencia.