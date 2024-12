Los cuatro impactantes titulares de Bárbara Rey en su entrevista en Telecinco

El año 2024 será un año para olvidar para Bárbara Rey después de todos los frentes abiertos que está teniendo. Todo comenzaba con su hijo Ángel Cristo Jr. convertido en personaje del corazón y en uno de los concursantes más polémicos que se recuerdan de Supervivientes. Más adelante salieron a la luz las fotos de uno de sus encuentros con el rey emérito —fotos que siempre se rumoreó que podían existir, pero que no habían visto hasta ahora la luz—. Tras no ser invitada a la boda de su propio hijo, todavía quedaban por salir los audios publicados en exclusiva por OK DIARIO, en los que se pueden escuchar conversaciones privadas entre la vedette y el entonces rey, Juan Carlos I.

La murciana ha decidido coger el toro por los cuernos y ha dado una entrevista a De viernes, en un especial en el que contará toda su verdad, previo pago de una exclusiva. En los adelantos que se han podido ver antes de la emisión de este especial, se ha podido ver que la artista hará por primera vez una valoración de todo lo que ha pasado en su vida. Su relación con el ex monarca sigue teniendo muchos puntos que aclarar, por lo que se espera que no se guarde nada en la que podría ser la entrevista definitiva. El especial, que se podrá ver este lunes a partir de las 22:00 h tendrá un especial interés, por lo que se espera que pueda marcar un gran dato de audiencia frente a programas como El Hormiguero y La Revuelta.

En un adelanto de lo que se podrá ver, Santi Acosta desvelaba en la edición habitual de De viernes algunas de las frases que se podrán escuchar de boca de la totanera. «Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo y lo volvería a hacer», es parte de la contestación que dará al ser preguntada por las fotos y vídeos que su hijo Ángel hizo de sus encuentros con el emérito en su casa.

«Me pude haber quedado embarazada del rey desde el primer día», es otra de las frases que se podrán escuchar y que dejan claro que habrá cosas muy interesantes e inéditas hasta el momento. Otras de las bombas que dirá, aunque sólo se han podido escuchar algunos pequeños adelantos, es que el monarca la «trató como a una pu**» y añade que «a lo que hizo el rey se le llamó honor, ahora se llamaría acoso».

Todo apunta a que será una noche de la que se hablará durante mucho tiempo, aunque ella tiene claro que debía hacerlo después de que su propio hijo la haya puesto en el foco al vender las fotos. «Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner ningún tipo en duda ni de cortapisa si lo que mi hijo decía era verdad o mentira», anuncia.

«Habrá cosas que no tendré más remedio que decir y que él tendrá que afrontar, igual que yo he afrontado la cantidad de barbaridades ha dicho sobre mí», dice también Bárbara Rey en otro de los adelantos de esta esperada entrevista.