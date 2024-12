Entrevista a Bárbara Rey en ‘De viernes’: horario y dónde verla en directo online y por televisión

Todo apunta a que de la entrevista a Bárbara Rey en el especial de De viernes se hablará durante mucho tiempo, aunque ella tiene claro que debía hacerlo después de que su propio hijo la haya puesto en el foco al vender las fotos. «Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner ningún tipo en duda ni de cortapisa si lo que mi hijo decía era verdad o mentira», anuncia.

La vedette está teniendo un año 2024 para olvidar después de todas las polémicas que la han salpicado durante todo este tiempo. Ya comienzo viendo a su hijo acusándola de ser una mala madre, algo que no dejó de hacer en su paso por la isla de Supervivientes, donde Ángel Cristo Jr. se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la edición. Tras el cruce de demandas y acusaciones, llegó la publicación de las fotos de una comida con Juan Carlos I y la exclusiva de OKDIARIO al hacer públicos los audios de sus conversaciones con el emérito en las que hablaban de su familia y de asuntos de la política y la economía nacional del momento

El especial Bárbara Rey. Mi verdad sigue la estela de otros como La herencia envenenada, protagonizada por Kiko Rivera, y dos especiales protagonizados por Julián Muñoz antes de su fallecimiento, en los que hablaba de su relación con Isabel Pantoja y los secretos de su etapa como alcalde de Marbella.

En este caso, la murciana ha conseguido la que parece será una de las grandes exclusivas de la temporada, llegando a firmar un suculento contrato con la cadena para protagonizar esta docuserie que podría tener varios capítulos, si en su estreno logra un buen dato de audiencia. Además, también se rumorea que podría haber firmado su participación en un reality de la cadena, siendo GH DÚO o Supervivientes los que más opciones tendrían para que fuese su participante.

Su posible llegada a la casa de Guadalix de la Sierra, que podría ser en enero de 2025, tendría como condición un reencuentro entre madre e hijo, una situación que tendría un gran interés y seguro que sería un imán para la audiencia. Queda por saber si Sofía Cristo podría estar dispuesta a abandonar su puesto como colaboradora de Espejo Público para regresar a Telecinco, cadena de la que no ha hablado precisamente bien en los últimos tiempos.

La DJ podría ser la guinda de un pastel en el que la familia Cristo podría sellar la paz después de más de un año de guerra y acusaciones desde platós y portadas de revistas. Por el momento Sofía niega esta opción, pero ya se sabe que en el mundo del corazón cualquier cosa es posible si la oferta es importante.

La entrevista a Bárbara Rey se podrá ver hoy, lunes 9 de diciembre, en un especial de De viernes que se emitirá a partir de las 22:00 h en Telecinco.