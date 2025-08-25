‘Muertos SL’: ¿cuántos capítulos tiene la nueva serie de Netflix?

Desde finales del mes de julio de 205 Muertos S.L., serie creada por los hermanos Caballero, está disponible en Netflix, un salto importante después de que sus dos primeras temporadas se hayan podido ver en exclusiva en Movistar Plus+. Este acuerdo permite que desde el 21 de agosto las tres temporadas de la ficción situada en una funeraria familiar ya se puedan ver en todo el mundo gracias al gigante del streaming. Te contamos cuántos capítulos tiene cada temporada de esta serie, que para muchos es una gran novedad.

Hasta ahora sólo los clientes de la plataformas de Telefónica habían podido ver esta serie, en la que Carlos Areces lucha por convertirse en el director de la Funeraria Torregrosa después de la muerte de su dueño, Gonzalo Torregrosa. Dámaso, como así se llama su personaje, hará todo lo posible para conseguir el puesto que él cree que merece, llevándose por delante a sus compañeros si hace falta o intentando demostrar que es hijo del difunto dueño. En esta nueva temporada, la tercera, Amaia Salamanca se convierte en una de las grandes protagonistas, después de que en las dos primeras hiciese apariciones puntuales.

En un giro inesperado de guion, la archienemiga de Dámaso se convertirá en su jefa, lo que le provocará muchos problemas al comercial, que tendrá que tener mucho cuidado para no ser despedido. Por si no fuera suficiente, su becario tendrá un romance secreto con la nueva directora, por lo que tendrá a su enemigo en casa.

Una de las revelaciones de esta nueva tanda de capítulos será el dúo que formen Chemi (el director de marketing) y Nino (el desastroso conductor de la funeraria), que se convertirán en amigos tras una noche loca llena de alcohol y otras sustancias.

Como es habitual en las series de los hermanos Caballero, en Muertos S.L. tampoco hay miedo para hacer bromas con temas tan delicados como el fentanilo, el acoso escolar o incluso el feminismo (hay que recordar que todo explota cuando se descubre que el dueño de la funeraria era un acosador sexual).

A los ya mencionados, el reparto lo completan actores como Ascen López (Machos Alfa), Aitziber Garmendia (Machos Alfa), Adriana Torrebejano (Cristo y Rey), Gerard B. Fillmore (Los reyes de la noche), Roque Ruiz (El pueblo), Lorea Intxausti (Vaya semanita) y Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó).

La comedia tiene en su primera temporada ocho episodios, la segunda tiene seis, mientras que la tercera (y última hasta el momento) cuenta con otros seis. Todos ellos tienen una duración de aproximadamente media hora, por lo que se trata de una serie perfecta para ver en un maratón de fin de semana.

Las dos primeras temporadas están disponibles en Movistar Plus+, mientras que los suscriptores de Netflix ya tienen las tres temporadas completas en la plataforma desde el pasado 21 de agosto de 2025.