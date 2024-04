Adriana Torrebejano desvela en ‘El Hormiguero’ su dura experiencia en la grabación de ‘Muertos S.L.’

El Hormiguero ha terminado su semana de invitados con los actores Adriana Torrebejano y Salva Reina, que acudieron al plató para promocionar la serie Muertos S.L., que ya está disponible en Movistar Plus+. Esta comedia está ambientada en una funeraria en la que trabaja toda una familia y su vida cambia por el fallecimiento de uno de sus miembros.

«Es una comedia de los creadores de La que se avecina, de los hermanos Caballero, que todo lo que tocan lo convierten en oro, y la verdad que creo que es muy divertida», ha dicho Reina para dejar claro que se trata de una comedia, pese a que la muerte está muy presente. Su personaje es el conductor del coche fúnebre de la empresa, lo que le llevará a vivir situaciones muy sorprendentes.

Por su parte, Adriana Torrebejano se mete en la piel de una tanatopractora, es decir, la persona que debe preparar a los fallecidos para el velatorio, un trabajo que va desde el maquillaje hasta la reconstrucción facial. «He estado con tanatopractores que me han enseñado el oficio», ha dicho.

«Lo primero que hay que hacer es vaciar el cuerpo. Todo lo que se pueda pudrir, los líquidos y demás, hay que vaciarlo y después se rellena con un líquido que se llama Arterial», así ha explicado el trabajo del que ha tenido que aprender. «Yo lo cuento ahora y puedo contarlo, pero al principio me costaba mucho no vomitar», ha reconocido.

La catalana ha dejado completamente sorprendido al presentador al contar cómo funciona este trabajo. «Me quedé loca. Los ojos se hunden y para que parezca que tiene ojos, hay que poner una lentilla en cada ojo que tiene como una especie de ganchos debajo del párpado y cerrarle los ojos. Es bastante heavy. Y le cosen la boca… Cosas bastante escabrosas, pero muy interesante», dice.

«Todo lo que sea agujerito, va cosido, porque donde hay agujerito, salen cositas. Entonces, hay que coserlos. Le meten 15 metros de algodón y luego ya le cosen», ha aclarado la invitada de El Hormiguero.

Pese a lo que muchos puedan pensar, el trabajo de tanatopractora no es solo maquillar al fallecido, ya que también tiene más trabajo para que pueda ser visto por los familiares y amigos en el tanatorio. «Aparte de que el maquillaje lo hace una tanatoestética, a veces hay que reconstruir el rostro del fallecido según como haya muerto y, además, el maquillaje es diferente», comentaba.

«Y luego hay que poner el color de la piel, que es lo que más impactó, porque la sangre es lo que nos da el tono tan bueno que tenemos en la cara», ha sido uno de los descubrimientos que ha tenido la actriz de Muertos S.L.

El peor momento de Adriana Torrebejano en la serie

Esta serie tan especial ha puesto a prueba a sus actores, tanto que la catalana y el andaluz vivieron un momento muy curioso. «Cuando había hecho mi espacio y ya no me daba ganas de vomitar ir a trabajar, de repente, me ponen una escena en la que mi personaje tiene que ir con el de Salva en el coche fúnebre», ha comenzado diciendo la actriz.

«Me meto en el coche con Salva, grabamos la secuencia y le digo: ‘¿Te imaginas que ahora hay un ataúd ahí detrás?’. Entonces, corro la cortina y había un ataúd. Lo pasé muy mal», ha recordado.