Arturo Valls confiesa en ‘El Hormiguero’ que estuvieron a punto de despedirle de ‘Caiga quien caiga’

Arturo Valls hizo su visita número 21 a El Hormiguero celebrando que solo unos minutos después estrenaría El 1 %, el nuevo concurso de Antena 3 que ha logrado un muy buen dato de audiencia. El valenciano es uno de los presentadores estrella de Atresmedia, pero en el pasado sufrió para poder mantenerse en programas como Caiga quien caiga, donde debutó a nivel nacional.

El invitado se pone al frente de este nuevo espacio en el que los concursantes deben acertar preguntas que solo una pequeña parte de la población podría responder. A lo largo del programa la dificultad va subiendo hasta que el participante que llegue al final tendrá que responder a una pregunta que solo el 1 % la gente podría responder.

Esta noche después del programa se estrena ‘El 1%’, el nuevo programa de @antena3com presentado por @ArturoValls #VallsEH pic.twitter.com/FBaeABWqPf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 17, 2024

Se trata de un nuevo espacio familiar en el que no hay público y 100 personas se enfrentan a las preguntas «son de sentido común y de lógica», por lo que es posible que todo el mundo participe. «No hace falta ser ingeniero o tener una carrera», aclaraba Valls.

Este concurso llega después de que durante años triunfase en Ahora Caigo y en Mask Singer, pero este momento de grandes triunfos ha llegado con el paso de los años, ya que en sus comienzos tuvo que sufrir la crueldad de la televisión.

Aunque muchos no lo recuerden, Arturo Valls se estrenó en la televisión nacional en un espacio mítico como era Caiga quien caiga, que comenzó emitiéndose en las tardes de los domingos de Telecinco. Se trataba de un espacio de actualidad en el que los famosos reporteros de la gafas de sol negras debían hablar con personajes de todo tipo dentro de la cultura y la política, pero siempre con un humor muy ácido.

«Ya ha pasado suficiente tiempo como para que puedas contar que casi te despiden del mítico Caiga quien caiga. La gente ve la cara amable de la tele, pero hay otra muy cruel. ¿Cómo fue?», preguntó Pablo Motos. «Vienes de Valencia, jovencito, con esa carita. De repente, te llaman por teléfono y te dicen: ‘Hemos decidido que eres un reportero de segunda en un programa de primera’», contestaba el invitado.

«Me ha hecho daño hasta escucharlo», reconocía Motos después de escuchar esa frase. Pese a todo, no guarda tan mal recuerdo de la persona que le dijo aquello, un importante directivo de la cadena: «Le honra a la persona que me lo dije, que la conoces perfectamente. No vamos a decir su nombre. Cada vez que me ve, me lo recuerda. Dice: ‘Menudo ojo tuve, ¿eh?’».

En aquel momento no tenía la misma fama que ahora, por lo que hubiera sido muy fácil despedirle, pero sus compañeros de programa no pensaron lo mismo. «Se dio la circunstancia de que tanto la dirección del programa como Wyoming o Carbonell consideraron que no, que tenía recorrido y entendían que me debían dar una segunda oportunidad. Así que casi que se plantaron, hicieron una especie de motín. Fue muy emocionante», recuerda agradecido.

Arturo Valls no fue el único que salió de Caiga quien caiga

De aquel espacio de reportajes salieron otras caras muy conocidas en la actualidad como Manel Fuentes, Juanra Bonet, Frank Blanco, Silvia Abril o Ana Milán, que también dieron sus primeros pasos en televisión, tanto como reporteros como presentadores. Tuvo dos etapas en Telecinco, más tarde saltó a laSexta y en 2010 intentó un regreso en Cuatro, aunque sin demasiado éxito.