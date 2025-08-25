Suspenden la búsqueda de los 15 inmigrantes desaparecidos en aguas de Mallorca

Salvamento Marítimo ha suspendido este lunes el dispositivo de búsqueda que trataba de hallar a los 12 inmigrantes desaparecidos desde el viernes en el naufragio de una patera en la isla de Cabrera y a otros tres que también desaparecieron al sur de Mallorca el pasado miércoles.

Así, a partir de este lunes ya no saldrán medios a realizar labores de búsqueda, aunque sí que se emitirán avisos a navegantes por si realizara algún avistamiento.

Los tres primeros desaparecidos iban a bordo de una patera que llevaba seis días a la deriva y que acabó naufragando. A bordo iban otras 20 personas, en la que una de ellas perdió la vida. El cayuco fue rescatado sobre las 10.30 horas y provocó la activación del medios aéreos y marítimos para su búsqueda y rescate.

Sobre las 13:55 horas la patera fue localizada a tres millas al sur de Mallorca con 11 personas con vida a bordo y un cadáver, mientras que otras siete personas fueron rescatadas del mar en las inmediaciones del lugar.

Los otros 12 inmigrantes desaparecieron el pasado viernes tras saltar al agua desde una patera cerca de la isla de Cabrera. La embarcación fue rescatada a las 18.45 horas a unas 36 millas al suroeste de la pequeña isla y en ella viajaban 26 personas, según relataron los 14 inmigrantes magrebíes que estaban a bordo del cayuco.

De las 14 personas que se encontraban en el interior de la patera, una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud, según ha informado la Guardia Civil.