Bárbara Rey se sienta en directo en un plató: hora y dónde ver su entrevista

Bárbara Rey sigue siendo la mujer más buscada del año 2024 después de que OK DIARIO sacase a la luz en exclusiva sus conversaciones con el entonces rey Juan Carlos I. Tras la emisión de dos capítulos de Bárbara Rey: Mi verdad, la vedette se enfrentará a las preguntas en directo de los colaboradores de este especial conducido por Santi Acosta y Bea Archidona, presentadores de De viernes, la gran alegría de la cadena desde que comenzó su revolución en la parrilla. Hasta ahora los espectadores han podido ver los cortes que pertenecen a una entrevista grabada en la que se hicieron cerca de 300 preguntas a la totanera, pero esta vez todo será en directo y con colaboradores, por lo que se tendrá que enfrentar a todo lo que pueda pasar en directo.

Será en la noche del lunes a partir de las 22:00 h cuando se pueda ver esta entrevista especial, uno de los últimos platos fuertes de la cadena antes de empezar la Navidad. La emisión se podrá seguir en directo en la televisión tradicional, pero también en el streaming de Telecinco, que se puede ver en su página web. Para los que no puedan verlo en directo, la entrevista estará completa en Mitele, la plataforma de contenidos de Mediaset, completamente gratis para todos los espectadores.

Colaboradores de la nueva entrevista Bárbara Rey

Santi Acosta y Bea Archidona no serán los únicos que estarán en el plató, ya que contarán con la presencia de cinco colaboradores que no dudarán en tocar todas las polémicas que tiene sobre la mesa. Ángela Portero, Alessandro Lecquio, Álvaro García Pelayo, Kike Calleja y Terelu Campos serán los encargados de volver a sacar temas como la relación con su hijo Ángel Cristo Jr. y sus duras palabras de hace unos días, en las que llegó a decir que esperaba que no le dieran la custodia de su nieta.

Pero no acabará ahí, ya que Bárbara podrá dar más detalles de cómo fue su relación con el rey emérito, además de escuchar en directo las grabaciones destapadas por OK DIARIO. En ellas hablan de temas personales, además de política y de economía.

Bárbara Rey avisa antes de su entrevista

Horas antes, la murciana ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales, rompiendo el silencio que guarda desde hace semanas. «Hola amigos, ¿mucho tiempo sin saber de mí…? Bueno, saber de mí sí porque están todos los días dale que te pego, estaréis más que hartos de escuchar tanta estupidez y tanta mentira», asegura en un mensaje a sus seguidores.

Bárbara pide a todos ver su entrevista en directo, ya que cree que puede ser lo mejor para que se entienda su verdad «sin que puedan cortar, sacar de contexto… y hablar y hablar y hablar sin que nadie lo replique, una serie de personas que lo único que hacen es verter un montón de falsedades sobre mí de una maldad infinita».

«Mañana me vais a escuchar a mí. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos», de esta manera se ha quejado del discurso que los colaboradores han tenido en el platós tras la emisión de sus respuestas.