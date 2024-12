El pasado lunes 16 de diciembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de un nuevo especial de De Viernes donde la protagonista indiscutible era Bárbara Rey. Entre otras tantas cuestiones, la ex vedette se ha sincerado como nunca sobre su vínculo con el Rey Juan Carlos I, así como su actual relación con su hijo Ángel Cristo Jr. Pero no todo quedó ahí, ya que Bárbara Rey también habló de los duros momentos que vivió su hija Sofía, así como de su matrimonio con Ángel Cristo. Inevitablemente, y al tratarse de una charla con Santi Acosta en la que se estaba sincerando como nunca, la protagonista de esta entrevista experimentó muchísimas emociones. De hecho, en un momento dado, el presentador de De Viernes se vio en la obligación de paralizar la conversación durante varios segundos como consecuencia de un ataque de ansiedad que sufrió Bárbara Rey durante la grabación. Algo verdaderamente impactante.

Todo sucedió durante un instante concreto, cuando la protagonista de esta entrevista se dispuso a hablar de su matrimonio con Ángel Cristo. Poco a poco, comenzó a ponerse verdaderamente nerviosa y a sentir cierta angustia a la hora de recordar ciertos momentos dolorosos. Entre lágrimas y sin poder continuar con su narración, Santi Acosta decidió hacer un paréntesis en la grabación de la entrevista: «Venga, paramos un ratito». Para llegar a ese extremo, la madre de Sofía Cristo ha dado a conocer más detalles del maltrato que sufrió durante el tiempo que estuvo casada con el padre de sus dos hijos, así como de las adicciones que éste tenía. De hecho, Bárbara Rey quiso compartir con Santi Acosta un episodio por el que no pudo evitar romperse por completo con tan solo recordarlo: «Veo que se bajan unos hombres y le dan algo que no sabía qué era», comenzó diciendo la protagonista.

Acto seguido fue mucho más allá: «Cuando vi todo eso, me di la vuelta y me fui corriendo para mi casa», reconoció. Poco después, según ella, se encontró «la funda de un carrete de fotos llena de cocaína». Cuando Ángel Cristo se dio cuenta de que no encontraba ese mencionado carrete, la ex vedette aseguró que le vio «desencajado» y completamente fuera de sí: «En ese momento se me salía el corazón por la boca y sabía que tal y como estaba, si me daba una paliza me mataba».

Por si fuera poco, Bárbara Rey fue mucho más allá, visiblemente nerviosa con tan solo recordarlo: «Sabía que me iba a matar y decía: ‘qué va a ser de mis hijos con este hombre’». Pero no fue el único relato que compartió con Santi Acosta: «Llegamos al hotel y me quedé sentada en la maleta, esperándole, mirando al infinito pero sin mirar nada. De pronto se ve que en la cola del otro mostrador había un tío que era muy guapo que yo ni había visto». Y añadió: «Me cogió del brazo y me llamó golfa y puta».

Bárbara Rey, sobre el padre de sus hijos: «Me engañaba»

Lejos de recordar algunos de sus terroríficos episodios con Ángel Cristo, Bárbara también aprovechó esta entrevista para mencionar a los amantes del que fuese su marido: “Me engañaba, ha tenido muchísimas mujeres, he perdonado cantidad de infidelidades». Y fue más allá: «La primera infidelidad fue en el circo, cuando volvimos del viaje de novios, se llamaba Renata, como su primera mujer. Habían estado enrollados antes de conocerme a mí y luego continuaron, ahí todavía no estaba embarazada».

Por si fuera poco, la entrevistada dio a conocer una infidelidad que tuvo lugar mientras estaba embarazada de Ángel Cristo Jr: «Vi a mi marido con una chica que supuestamente era como una hermana, pero se lio con ella. Me puse parto y él no estaba, le llamaron y vino al día siguiente con ella, con la amiga. Tuve a mi hijo sola».