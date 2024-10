En sus apasionadas conversaciones con su amante Bárbara Rey, Juan Carlos I no no le ocultaba que su matrimonio con la Reina Sofía no era tan real como aparentaba ante la opinión pública. «Vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Ella dirá que por qué yo no hablo…», agrega Juan Carlos en un nuevo audio que desvela en exclusiva OKDIARIO. «Entre tú y yo, voy a ser egoísta para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro», relata el monarca a su amante. En las grabaciones, que se enmarcan en un chantaje iniciado por la vedette al Jefe del Estado para conseguir un trabajo y dinero, se aprecia cómo el Rey se abre en canal con su pareja B ajeno a que está siendo grabado.

«Creo que su mentalidad no ha evolucionado», le reprochaba Juan Carlos a su esposa. «Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije: Mira, esto no vuelve. ¿Por qué fue? Pues, mira, por culpa mía y culpa de ella. Yo creo que en un matrimonio siempre hay de los dos…», agrega el monarca. Juan Carlos le sugirió a Sofía que, por su cuenta, «organizase» su vida personal. «El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto», expone. El Rey dice que no fue una boda «forzada», entendió que era la boda que más le convenía como Rey, pero en su foro interno valoró si había sido un error en lo personal. No obstante, razona sobre su esposa: «Desde luego, [en elegir a la reina de España] he acertado. He hecho bingo, porque profesional es la número uno. Su papel lo hace número uno».

A continuación, recogemos la conversación por teléfono del monarca y Bárbara Rey en 1994 en la que hablan de la relación del monarca con la Reina Sofía de Grecia.

Bárbara Rey.- ¿Cómo está le Reina?

Juan Carlos I.- Bien… Un poquitín cabreada, pero en fin…

Bárbara Rey.- ¡Cabreada…! Ja, ja, ja (ríe). Cabreada… ¿por qué? ¿Eh?

Juan Carlos I.- ¡Hombre…! Porque… no sé.

Bárbara Rey.- ¿Cómo que no sabes, mi amor?

Juan Carlos I.- Bueno, pues porque no le hago caso y…

Bárbara Rey.- Pero lleváis ya mucho tiempo así. ¿Cuántos años lleváis?

Juan Carlos I.- Casados, treinta y…

Bárbara Rey.- ¡No! Digo, mal… que no estáis juntos… Al poco tiempo de nacer Felipe, ¿no?

Juan Carlos I.- Pues yo creo que sí. Sí. Sí, sí…

Bárbara Rey.- Curioso, ¿eh? ¡Tanto tiempo…! Pero… y ¿cabreada por qué? Ya estará acostumbrada, ¿no?

Juan Carlos I.- No se acostumbra ella porque yo creo que su mentalidad no… no… no ha evolucionado.

Bárbara Rey.- ¿No?

Juan Carlos I.- ¡No! Entonces, se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije: «Mira, esto no vuelve».

Bárbara Rey.- Pero, ¿por qué motivo?

Juan Carlos I.- ¿Eh…?

Bárbara Rey.- ¿Por qué fue?

Juan Carlos I.- Pues, mira, por culpa mía y culpa de ella. Yo creo que en un matrimonio siempre hay de los dos…

Bárbara Rey.- Tiene una cabeza muy cuadrada y ella ha salido muy recta. Demasiado, ¿no? En fin, tiene otras cosas muy buenas.

Juan Carlos I.- Es buenísima.

Bárbara Rey.- Como Reina y como mujer es…

Juan Carlos I.- ¡Hombre! La verdad es que, por un lado, entre tú y yo…Voy a ser egoísta. Por un lado, para mí es comodísimo.

Bárbara Rey.- Sí… ¿no? Porque como Reina cumple de maravilla…

Juan Carlos I.- ¡Vaya si cumple! Y, encima, aguanta, no se va con otro. No entiende que yo un sábado y domingo me vaya… Por supuesto que es duro si quieres. «Pero organízate tú», le digo.

Bárbara Rey.- Que te vayas… ¿dónde?

Juan Carlos I.- Me fui el otro día… Me fui a Palma y me fui en el barco.

Bárbara Rey.- Se molestó…

Juan Carlos I.- ¡Por supuesto! ¡Hombre, es natural! Ahora ya no se molesta porque antes se molestaba por cualquier cosa. Se molestaba, por ejemplo, porque le cogía la mano en público. (…) El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto.

Bárbara Rey.- Y cuando viaja, ¿va en avión privado?

Juan Carlos I.- No. Cuando va sola, no. Cuando va privadamente, no.

Bárbara Rey.- Tú no la ves…Porque si no come y no cena…

Juan Carlos I.- No, no. No desayuno tampoco con ella.

Bárbara Rey.- Sólo la ves en actos oficiales… O sea, que ni la ves…

Juan Carlos I.- No, vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo.

Bárbara Rey.- ¿Nunca?

Juan Carlos I.- ¡Nunca!

Bárbara Rey.- Eso es muy importante, hablar con la pareja. Importantísimo.

Juan Carlos I.- ¡Muy importante!

Bárbara Rey.- Pero… ¿Ella no se presta a hablar de nada?

Juan Carlos I.- Ella dirá que porque yo no hablo.