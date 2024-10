Ángel Cristo Jr. confiesa dónde está el dinero del chantaje de Bárbara Rey a Juan Carlos I

Ángel Cristo Jr. ya lo dijo en su intervención en ¡De Viernes! del 27 de septiembre. El hijo de Bárbara Rey aseguró que iba a ir hasta el final sobre la polémica en la que se ha visto envuelta su madre después de que él facilitara a la revista holandesa Privé unas imágenes de ella besándose con Juan Carlos I. Una semana después, el hermano de Sofía Cristo ha sido el protagonista de una entrega especial del espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Durante su intervención televisiva, Ángel ha revelado dónde está el dinero del chantaje de Bárbara Rey al Rey Juan Carlos. «Nosotros no pasamos miedo hasta que se hizo el chantaje. Cuando me encargó hacer las fotos fue cuando empezamos a pasar miedo», ha comenzado diciendo.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Asimismo, Ángel Cristo Jr. ha explicado la verdadera razón por la que su madre realizó esos chantajes. «Mi madre lo hizo por dinero», ha contado. «Yo he disfrutado de ese dinero, de ir a buenos colegios, pero yo no tengo la culpa de eso. A mí me han empujado a algo», ha añadido. En ese momento, el televisivo ha señalado el motivo de necesitar grandes cantidades de dinero. «Lo hizo por dinero, por ludopatía», ha confesado. «Ese ha sido el gran problema de mi madre siempre. El dinero que se gastaba dependía del que tuviese», ha continuado.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El audio del chantaje de Bárbara Rey

OKDIARIO ha publicado en exclusiva la grabación en la que se demuestra que Bárbara Rey chantajeó al Rey Juan Carlos durante varios años. En esa grabación, la actriz dice: «El Rey (hace referencia a Juan Carlos I) está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». La artista también amenazó con sacar a la luz su relación. «Porque le puede costar todo, le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo», explica Bárbara. Se trata de un audio en el que Bárbara habla con un emisario del Rey emérito en los años 90. En él expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del Rey Juan Carlos.

Bárbara Rey: «Me va a quitar la salud»

La vedette, que se ha refugiado en su Murcia natal, se ha sincerado acerca de cómo se encuentra. «Voy a tomarme esto con tranquilidad, porque sino esto va a acabar conmigo. Me va a quitar la salud y la vida. Todo esto me está afectando mucho», indicó a Semana. «Ángel ya quería vender eso desde hacía mucho tiempo. En concreto, desde que las robo cuando hicimos la mudanza a Marbella, pero nunca pensé que lo llevaría a cabo. No voy a hablar más de él. Sólo voy a decir que con todo esto demuestra cómo es y cómo ha sido siempre», continuó. «Ya nada me sorprende. Mi hijo no me ha querido nunca», confesó también.

Bárbara Rey en Albacete. (Foto: Gtres)

Si bien Ángel Cristo Jr. ha contado que su progenitora sí recibió dinero durante su relación con Juan Carlos I, la actriz confesó al citado medio que ella no había recibido nada. «A mí no me ha llegado nada. Quién sabe si ese dinero se quedó en el camino, en manos de quién sabe…», contó Bárbara.

«Desde que yo comienzo la relación con él a mí me dejan en la calle. Me quitan mis programas de televisión, me quitan mis películas y me quitan todo», aseguró también la vedette. «Me tengo que poner a hacer revistas, cuando yo estaba en la cumbre de todo», explicó. «Yo no digo que lo hiciera él directamente, pero sí alguien muy cercano a él», finalizó.