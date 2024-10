OKDIARIO publica la foto inédita de la paella que compartió Juan Carlos I con Bárbara Rey

Juan Carlos I compartió una sabrosa paella con su amante Bárbara Rey en la casa de esta última el miércoles 22 de junio de 1994. Así lo constata una fotografías en poder de OKDIARIO. El monarca aparece muy interesado por el plato cocinado por la actriz y no duda en colaborar en poner la mesa en el porche del chalet adosado ubicado en Boadilla del Monte. El jefe del Estado aparece sosteniendo una bandeja con una botella aparentemente de vino blanco y servilletas.

Detrás de la invitación a comer hay toda una trampa hábilmente preparada desde tiempo atrás. La vedette preparó la paella para lograr retratar al entonces Rey junto a ella, mientras había encargado a su hijo, Ángel Cristo Jr., fotografiar el encuentro con una cámara con un objetivo 400 milímetros. El hijo de la artista y del domador de circos con el que comparte nombre se apostó entre los setos y consiguió unas fotos históricas que demuestran cómo el Rey tenía una doble vida. En ese mismo encuentro el monarca se besa con la artista.

En las fotos aparece de un lado Juan Carlos I con una camisa de manga corta cómoda, de rayas azules anchas. Lleva vaqueros y un reloj. Por otra parte, Bárbara Rey aparece con un vestido blanco muy escotado y ajustado al cuerpo. A ambos se les ve en una actitud muy relajada en una cita que tuvo lugar tres décadas y que, hasta ahora, había estado oculta a la opinión pública española gracias a los millones de pesetas que Bárbara Rey captó de fondos reservados gracias al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Diálogo con Hortensia

La paella es objeto de una conversación previa de Bárbara Rey con Hortensia Blázquez, vecina de su total confianza. La actriz murciana comenta: «Voy a hacer un arroz». «Ah, muy bien. Fenomenal», replica su vecina. «Voy a hacer un arroz… sencillito. Voy a hacer un arroz de mmm… muslo de pollo, un poquito de cinta de lomo y unos trocitos… y unos trocitos de bacon», relata la ex pareja del Rey Juan Carlos. Hortensia subraya: «Todo de carne…». A lo que Bárbara Rey expone: «Sí. Y he comprado… o sea, voy a poner unas alcachofitas, un poquito de berenjena… y calabacín, ¿qué te parece? Un poco de pimiento… y tengo ahí un bote de judiones de esos gordos… Que lo ponen mucho a los valencianos… Y nada, una ensalada… he comprado un jamón muy bueno y un poco de lomo. Y buen vino, del 82, y… una ensalada».

«¿Y qué quieres que te diga… qué estoy pensando? De… que a ver si me llaman esta gente de este trabajo del que me habían hablado… de una productora, a ver si me confirman… porque oye, yo tengo los nervios de punta…», indica en relación a los programas de televisión que consiguió a cambio presuntamente de no contar las actitudes privadas del jefe del Estado. Durante varios minutos comenta los diferentes proyectos que en ese momento pugnan por la audiencia en Televisión Española, Antena 3, entre otras cadenas.

«Pues nada, me voy a poner cómoda, tampoco me voy a arreglar demasiado y me voy a arreglar un poquillo el pelo y me voy a tomar una cerveza con el sofrito, que ya lo tengo hecho ¿Me entiendes? Lo que hago es dejar para el último momento rehogar el arroz y luego después le echo el agua, lo tapo con un papel plata y ahí lo dejo, ¿no? Es que como nunca lo hago con tanto tiempo no vaya a ser que se ponga peor, ¿no?», le pregunta a su amiga y vecina. En los preparativos con el encuentro con Juan Carlos I expone a su confidente: «Luego después ya te llamaré, porque a lo mejor nos vemos hoy».