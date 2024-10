Juan Carlos sobre su boda: «Me convenía, para mí es comodísimo, como Reina cumple y no se va con otro»

«Me convenía, para mí es comodísimo, como Reina cumple y no se va con otro», con estas palabras Juan Carlos I le confesó a Bárbara Rey el porqué se había casado con la Reina Sofía. OKDIARIO desvela los audios de las conversaciones entre el emérito y la vedette durante los años 90 en los que Juan Carlos se pronuncia sobre la Reina Sofía. La artista de variedades también da su opinión, le pregunta sobre su relación matrimonial y sobre las amantes que ha tenido al margen de ella. El Rey no duda en confesarle que no estaba con Sofía, que hacían vidas separadas, pero que cumplía con su función de Reina. A continuación, reproducimos la conversación:

Bárbara Rey.- Tiene la cabeza muy cuadrada y ella ha salido muy recta.

Demasiado… ¿no? En fin, tiene otras cosas muy buenas.

Juan Carlos I.- Es buenísima.

Bárbara Rey.- Como Reina y como mujer es…

Juan Carlos I.- ¡Hombre! La verdad es que, por un lado, entre tú y yo… voy a ser egoísta. Por un lado, para mí es comodísimo.

Bárbara Rey.- Sí… ¿no? Porque como Reina cumple de maravilla…

Juan Carlos I.- ¡Vaya si cumple! Y, encima, aguanta, no se va con otro

Juan Carlos y Bárbara

Los audios publicados por OKDIARIO desvelan por primera vez a Juan Carlos I hablando con sus amantes. Bárbara Rey y Juan Carlos se conocieron en 1977. Según ella, fue él quien la contactó por teléfono y se presentó como el señor Sumer, nombre que usaba como acrónimo de Su Majestad el Rey. La artista de variedades apuntó su teléfono en la agenda y empezaron a producirse numerosos contactos telefónicos. Incluso, la madre de Bárbara Rey llegó a llamar al monarca por teléfono para pedirle trabajo para su hija. Juan Carlos I informó a Bárbara de que su progenitora le había contactado y que debía tomar más precauciones.

Su relación tomó un respiro en los años 8o cuando Bárbara Rey se casó con el director de circo Ángel Cristo. Tuvieron dos hijos: Sofía y Ángel. Dejó su trabajo en televisión para acompañarle en el circo. Su matrimonio estuvo marcado por la adicción a las drogas de su marido, a quien acabó denunciando por malos tratos. Bárbara relata como Cristo la intentó matar en su propia casa y se divorció. Poco después falleció.

Fue entonces cuando la artista de variedades dice retomar sus contactos con el Rey. Se veían en el piso de la calle Sextante y en chalet de la vedette en Boadilla del Monte, entre otros lugares. Según su hijo Ángel Cristo, fue en este último domicilio cuando Bárbara le ordenó grabar un encuentro con el Rey. Fue el día 22 de junio de 1994 cuando les fotografiaron compartiendo una paella. Pero las grabaciones no se extienden a este único día y, tal y como ha desvelado este periódico, Bárbara Rey grabó multitud de conversaciones telefónicas con el Rey.

Los primeros contactos fueron cariñosos y la murciana le pedía trabajo en Televisión Española al Rey. A Juan Carlos le costó conseguirlo, ya que, según Bárbara, la Reina Sofía actuaba de mano negra. Sin embargo, sí consiguió que presentara un programa de cocina en Canal 9, la televisión autonómica valenciana. Paralelamente, Bárbara Rey se aficionó a los casinos y perdió importantes cantidades de dinero. Fue entonces cuando comenzó a chantajear a Juan Carlos I con el material que había grabado durante años.

Los servicios secretos convirtieron el chantaje al monarca en una cuestión de Estado. Según las anotaciones del entonces jefe de los espías, Emilio Alonso Manglano, el emérito les alertó de que existía este material. Bárbara le hizo creer que les habían hecho las fotos otras personas, pero el Centro Superior de Información de la Defensa (CSID) descubrió que era la murciana la que custodiaba las cintas. Los servicios secretos empezaron a negociar con Bárbara Rey para ocultar este material. OKDIARIO los saca a la luz tres décadas después.