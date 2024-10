Juan Carlos I le confiesa a Bárbara Rey, en los audios que desvela OKDIARIO, por qué se casó con Sofía. El emérito le reconoce que meditó mucho si debía contraer matrimonio con ella. Los hoy reyes eméritos se casaron el 14 de mayo de 1962 en Atenas. Juan Carlos I se unía en matrimonio a la Reina de Grecia y Dinamarca. Fruto de esta unión nacieron sus tres hijos, pero al poco de nacer el actual Rey Felipe VI sus caminos se separaron. Juan Carlos I le contó a Bárbara Rey lo que le motivó a casarse con Sofía con estas palabras:

Bárbara Rey.- ¿Y cuándo erais novios no te diste tú cuenta de esa forma de ser de ella?

Juan Carlos I.- No. Estaba de lo más cariñosa y pensando en España y pensando en tal… Y al principio, tampoco. Al principio… la verdad es que me di un poco de cuenta, si quieres, pero ya después de…

Bárbara Rey.- De estar comprometido, ¿no?

Juan Carlos I.- No. Después de la boda. Yo no voy a decir, porque mentiría si dijera que… que me «forzaron» a la boda, porque en eso mentiría, ¿no?, porque algo enamorado debía estar para casarme. Bueno, yo creo que es la boda que me conviene, pero… en mi fuero interno, interno, lo he pensado…

Bárbara Rey.- Es la boda que te convenía como príncipe y como Rey…

Juan Carlos I.- Como futuro Rey y tal…

Bárbara Rey.-Pero no como ser humano, no.

Juan Carlos I.- Y, claro, en eso, desde luego, he acertado. He hecho bingo, Vamos, porque profesional es la número uno. Su papel lo hace número uno.

Bárbara Rey.- En eso tienes toda la razón del mundo. Porque ella… ¿Puede decir algún amor que tú has tenido? Y, además, tú tampoco has salido con nadie tantos años como conmigo, ¿no? Quitando, bueno, los años que yo estuve casada, que no salíamos. Pero… pero así, una amistad… no lo sé. Tú sabes que yo nunca te he preguntado esas cosas…

Juan Carlos I.- No.

«Me odiaba»

Pese a que el entonces Rey elogiaba la labor de Sofía, la concepción que tenía de ella Bárbara Rey era diferente. Tal y como ha desvelado este periódico, la artista murciana aseguró a su entorno en los años 90, en uno de los audios que desvela en exclusiva OKDIARIO, que ha sido «odiada por la Reina [Sofía] hasta el tope». Insinúa que es «la mano negra» que le ha impedido tener aún más programas de televisión. En ese momento, cuando se gesta el primer chantaje al Estado.

«Juan Carlos ha cortado mi libertad. Ha permitido que me corten el trabajo, ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social, a cualquier acto social. He ido dos o cuatro veces cuando he podido, o cuando he querido, a algún acto de él porque sabía que no tenía más remedio. Pero, por lo demás, me han tenido siempre, continuamente, controlada por todos los costados… Porque he sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», expone literalmente la vedette, visiblemente alterada.

Los audios revelan cómo Bárbara Rey se sentía que era una víctima de Juan Carlos. «Tuve la mala suerte de tropezar con ese hombre en el camino», asegura. Sin embargo, en ese mismo momento asegura que está dispuesta a cobrar: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo, porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». «Sin trabajo ya me dirás tú lo que hago…», deja caer en conversación con Hortensia Blázquez, una amiga íntima y confidente.

En esa misma línea, la amante de Juan Carlos muestra de forma constante su preocupación por tener trabajo. Quería presentar programas de televisión para poder continuar con su ritmo de vida. Comenta que lo ha hablado con determinadas personas y que les ha pedido que «no se duerman en los laureles». Bárbara Rey subraya que está esperado la llamada de una productora para trabajar y que, en este momento, tiene «los nervios de punta». Enfatiza que los responsables de contratarla «no tienen la mínima preocupación» porque lo tienen «todo cubierto». Sin embargo, no duda en amenazar con dar nuevos pasos si no se cumplen sus pretensiones.