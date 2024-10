Bárbara contra Encarna Sánchez: «Tiene una lengüita… es una resentida porque yo no le hice caso»

Las conversaciones telefónicas entre Juan Carlos I y Bárbara Rey durante su relación siguen dejando al descubierto las opiniones del que fuera entonces jefe del Estado. El emérito se desahogaba con la vedette sobre cuestiones de actualidad y le confesó su preocupación por los periodistas más influyentes de la época. Una de estas profesionales era Encarna Sánchez. Bárbara Rey le contó a Juan Carlos que Encarna estaba enamorada de ella. El miembro de la Casa Real dio su opinión sobre la presentadora radiofónica que falleció en 1996 de esta forma:

Juan Carlos I.- La Encarna diciendo ayer que esto de tener una Monarquía que era más caro que tener una República… que para qué tenían que tener una Monarquía…

Bárbara Rey.- Pero eso, ¿qué tiene que ver? Porque…

Juan Carlos I.- Ahí está. Hay que cambiarlo todo.

Bárbara Rey.- ¿A qué viene eso ahora? ¿Qué tiene que ver la Monarquía con todo el despelote que se ha montado con esta gente? Unas cosas serán verdad y mentira y habrá que ver… Bueno, todos sabemos que cuando el río suena… ¿Me entiendes?… agua lleva. Pero, ¿qué tiene eso que ver eso contigo y con la Monarquía? Bueno… ¡Pero qué gilipolleces!

Juan Carlos I.- Bueno…

Bárbara Rey.- La Encarna Sánchez… que tiene una lengüita que Dios le ha dado. Tú ya sabes cómo son todas estas, ¿no? Este tipo de personas… ¡Bueno! Y esta mujer es muy resentida. Ataca y se mete muchísimo con todo el mundo y saca las cosas siempre fuera de contexto. Aprovecha la más mínima para sacar su mala leche. Sí, y a lo mejor de ahí deriva lo que a ella le apetece decir, aunque no tenga que ver con lo que en realidad es el tema, ¿me comprendes? Pero ella sí, aprovecha siempre porque tiene muy mala uva. Es una persona muy resentida pero muy, muy… Yo la conozco bastante, aunque hace muchísimos años que no hablo con ella porque…¡Bueno si la conoceré! Me la he tenido que quitar de encima como… No te quiero contar de qué manera, ¡puf!, cuando yo trabajaba en Barcelona. Me perseguía.

Juan Carlos I.- ¿Ah, Sí?

Bárbara Rey.- ¡Sí! Uy, cuando me casé, por poco le da un ataque. Sí, sí, estaba completamente enamorada. ¡Pero, pero una cosa…! Yo tenía que esquivarla porque para mí era muy violento… digo un día le voy a tener que decir: ‘oye por favor’. Pero nunca en la vida se atrevió, ¿eh?, porque es muy inteligente y sabe bien a quién le propone y a quién se lo dice, ¿no? Pero como al mismo tiempo veía que era una cosa que no podía ser y que no tal, me cogió después un odio que no te lo puedes ni imaginar. ¡Horroroso! Sí, sí, cuando se le pasó la calentura, ¿entiendes? Me cogió un odio… Por eso sé que tiene mala uva y la conozco bien. Pero, en fin, hay que pasar un poco también de todo lo que dicen por qué es que hoy en día los dueños de este país están siendo esta prensa y dicen y opinan y hacen lo que quieren. De acuerdo que están pasando cosas que no deberían pasar, pero bueno… pero es que ya es una cosa. Yo hoy he bajado a Madrid en el coche porque me han venido a recoger en un taxi para ir a un programa de radio al que tenía que ir hacía ya mucho tiempo… ¿Qué te pasa? Que te oigo como suspirar o bostezar. ¿Qué haces?

Juan Carlos I.- Estaba bostezando.