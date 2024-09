Audios comprometidos entre Bárbara Rey y Juan Carlos I: el escándalo que todos temen

Las fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos I ha causado un revuelo sin precedentes. Sin embargo, según diversas fuentes cercanas al caso, lo que realmente podría desencadenar un terremoto político y social son unos audios mucho más comprometidos que las imágenes. En dichos archivos, grabados en la intimidad de los encuentros entre ambos, el monarca se habría referido a temas políticos y a figuras del gobierno de manera que podrían comprometer su imagen y la estabilidad de la institución que representaba. Estos audios, que hasta ahora han permanecido en la sombra, son considerados por algunos como la verdadera bomba, pero ¿verán la luz en algún momento?

Una persona cercana a este material, que ha preferido mantenerse en el anonimato, ha comentado que «si las fotos ya han sorprendido, los audios son mucho peores». Este mensaje apunta a que las imágenes que muestran a Juan Carlos I y Bárbara Rey juntos no son más que la punta del iceberg de un cúmulo de pruebas más comprometedoras que podrían salir a la luz. Los servicios de inteligencia españoles de la época, especialmente el entonces CESID (hoy CNI), habrían centrado sus esfuerzos en localizar y neutralizar este material, consciente del peligro que supondría su difusión pública. En esos audios, don Juan Carlos habría hablado de asuntos de Estado con Bárbara Rey, revelando confidencias que ningún Jefe de Estado debería discutir con alguien ajeno a la política.

El escándalo ha escalado a otro nivel

El escándalo no se limita solo a la relación extramarital entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I, sino también al hecho de que el hijo de Bárbara haya sido el encargado de filtrar estas imágenes a la prensa holandesa. A sus 13 años, Ángel Cristo fue quien tomó las fotografías en 1994, supuestamente por orden de su propia madre.

El hecho de que haya sido su propio hijo quien facilitara el material a los medios ha puesto a Bárbara Rey en una situación paradójica. Aunque ella fue quien supuestamente pidió que se tomaran estas imágenes como «prueba» de su relación con el monarca, ahora se enfrenta al dolor de ver cómo su hijo usa este material en su contra. Ángel Cristo Jr. ha pasado de ser un cómplice involuntario en la captura de estas imágenes a ser el responsable directo de la filtración, una acción que ha dejado a su madre en una posición de víctima frente a la opinión pública.

Aunque las fotografías ya han causado un gran revuelo, los audios que aún no han salido a la luz son lo que más preocupa a las altas esferas del poder en España. Estos audios podrían comprometer a Juan Carlos I y a diversas figuras políticas de la época, según informa ‘Semana’. De acuerdo con las mismas fuentes, en estas grabaciones el rey hablaría sobre cuestiones gubernamentales y decisiones políticas sensibles, que en aquel momento podrían haber tenido repercusiones significativas si se hubieran divulgado.

¿Qué contienen estos archivos secretos?

Estos archivos son la razón por la cual se especula que Bárbara Rey habría recibido importantes sumas de dinero y contratos televisivos en el pasado. Según Emilio Alonso Manglano, ex director del CESID, los servicios de inteligencia habrían pagado a Bárbara Rey 25 millones de pesetas (unos 150.000 euros) para que no difundiera este material. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, el hecho de que estas grabaciones no hayan sido incautadas por completo ha abierto la puerta a que ahora, décadas después, sigan en posesión de la familia.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué el CESID, si ya había pagado una suma tan significativa, no confiscó todo el material? Este misterio arroja dudas sobre la efectividad del operativo y sobre la posibilidad de que hubiera algún tipo de acuerdo secreto entre ambas partes. Lo que sí parece claro es que, mientras existan estas grabaciones, el riesgo de que se filtren sigue latente.

El polémico papel que ha jugado Bárbara Rey

Desde que se reveló la relación entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I, las especulaciones sobre un supuesto chantaje han sido constantes. Las imágenes que ahora han visto la luz refuerzan la idea de que Bárbara Rey, consciente de la repercusión de su relación con el padre de Felipe VI, presuntamente acumuló pruebas para tener una suerte de seguro en caso de que las cosas no salieran como ella esperaba. Siempre aludiendo a los datos divulgados por colaboradores de televisión y comentaristas de radio.

Ángel Cristo conoce toda la verdad

Ángel Cristo Jr. probablemente no midió las repercusiones que tendría la filtración de este material. Ahora se enfrenta a un escenario en el que podría ser señalado como responsable de la caída en desgracia de su madre y del daño a la imagen de su país. Las voces críticas no han tardado en señalar que su actuación es moralmente reprobable, pues ningún hijo debería traicionar a su madre de esta forma. Al mismo tiempo, algunos analistas apuntan a que detrás de sus acciones podría haber un intento de venganza personal o un deseo de obtener beneficios económicos a corto plazo.

El escándalo de los audios y fotografías entre Bárbara Rey y Juan Carlos I sigue creciendo. Aunque las imágenes ya han causado un gran revuelo, cabe la posibilidad de que la historia no haya hecho nada más que comenzar.