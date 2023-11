El hijo de Bárbara Rey lo cuenta todo sobre Juan Carlos I: «Imagen de campechano, de muy buena gente y no. Todo lo contrario»

Bárbara Rey ha escondido un secreto bajo llave durante mucho tiempo y considera que ha llegado el momento de contar la verdad. La famosa actriz y presentadora mantuvo una relación con Juan Carlos I mientras este estaba casado con doña Sofía. ¿Por qué ha salido a la luz? Realmente era un romance que estaba en boca de todos, pero no podía hacerse público porque hace unos años los temas relacionados con la monarquía eran muy delicados. Sin embargo, en los últimos años se fueron dando pinceladas y Bárbara cree que ha llegado la hora de dar un paso adelante.

Bárbara Rey y Ángel Cristo han servido de inspiración para Antena 3. En la cadena emitirá una serie basada en la historia de amor que mantuvieron y como no podía ser de otra forma Juan Carlos primero ocupa un papel protagonista. La madre de Sofía Cristo acaba de dar una entrevista. Sea sincerado como nunca y ha puesto encima de la mesa algo muy valioso: el testimonio de sus hijos. Ellos son plenamente conscientes de todo lo que Bárbara ha hecho en el pasado, por eso pueden hablar en primera persona de muchos acontecimientos importantes.

El hijo de Bárbara Rey ataca a Juan Carlos I

Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, considera que Juan Carlos I no se portó bien con su madre y ha tirado de la manta para que el público conozca cómo fue la verdadera historia. Insiste en que el padre del rey Felipe tuvo una doble cara que provocó unas consecuencias contundentes en la vida de Bárbara. El joven considera que la artista ha elegido el camino correcto. Recuerda que se lleva mucho tiempo hablando de este tema y piensa que ya era hora de que ella diese su versión.

«Está muy bien que haya hablado porque se portó muy mal con ella y la gente no sabe lo que pasó. Se portó muy mal con ella. Imagen de campechano, de muy buena gente y no. Todo lo contrario», declara Ángel Cristo en ‘Joaquín, El Novato’. La vedette le ha dado la razón a su hijo asegurando: «Ha habido momentos muy difíciles en mi vida y él ha estado, pero no ha estado. Estar sin estar no es bueno. Y más siendo quién es».

Bárbara Rey cuenta con el apoyo de sus hijos

Bárbara Rey no solo cuenta con el apoyo de Ángel, Sofía Cristo insiste en que Juan Carlos I tiene mucho que callar y está encantada de que su madre haya hablado porque hay muchos rumores que no se corresponden con la realidad. «A mí, cuando me preguntan por el tema del rey, es algo que a mí no me gusta hablar. Creo que le pertenece a su vida y es una parte muy íntima», empieza diciendo. «Es el secreto a voces más sabido por todo el mundo hasta que ella ha hablado y dado la versión real».

Juan Carlos I, señalado

Bárbara insiste en que Juan Carlos I nunca le dio dinero y promete que no le hizo regalos de lujo. Todo lo contrario. Es lo mismo que ha contado Chelo García-Cortés. La periodista insiste en que Bárbara le regaló un reloj de alta gama a Juan Carlos. Supuestamente fue muy generosa con él porque sus sentimientos eran sinceros, pero no fueron recíprocos.