Sofía Cristo revela la última intervención estética de Bárbara Rey

Barbara Rey vuelve a estar de actualidad, y es que su hija desvelaba esta misma mañana que la vedette se ha sometido a una intervención estética que tenía muchas ganas de realizarse y que acabaría con uno de los rasgos más distintivos de su madre. Según la DJ, la ex esposa de Ángel Cristo se ha quitado parte de sus característicos labios. Y como prueba, Sofía ha enseñado una imagen de lo que el doctor ha eliminado.

Lo hacía a colación de la entrevista que Bárbara Rey concedía en Joaquín, el novato. El programa quiso repasar la vida profesional y personal de la actriz, y esta no dudó en hablar sin tapujos de los episodios que más han marcado su existencia: desde su divorcio con el padre de sus hijos hasta sus relaciones sentimentales, tanto con hombres como con mujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bárbara Rey (@barbararey_oficial)

Orgullosa de esta entrevista, Sofía Cristo se pronunciaba esta mañana sobre ella en Espejo público y aprovechaba para saludar a su madre: «Le quiero mandar un beso porque ayer se operó. Se quitó los labios: nueve centímetros de abajo. La silicona que le pusieron hace un montón de años se la han quitado, porque era súper incómodo». Tras estas declaraciones, Gema López se mostraba de lo más sorprendida. «Los labios de Bárbara son historia. En la prensa siempre se ha dicho que la boca de Bárbara tenía vida propia», destacaba la periodista.

Barbara Rey junto a sus hijos, Sofía y Ángel / Gtres

Sin embargo, su hija señalaba que el resultado iba a ser bueno ya que la vedette había confiado en el mismo doctor que le operó también a ella de los labios: «Le van a quedar muy bien, yo luego no tuve que rellenarme», indicaba. Y tras ello, enseñaba una imagen de lo que le han eliminado a su madre de los labios, impactando con ello a sus compañeros de programa.

Sofía Cristo muestra lo que el doctor le ha eliminado a su madre / Atresmedia

De lo que no hay fotografías aún es del resultado, por lo que habrá que esperar a la próxima aparición pública de Bárbara para comprobar si la actriz mantiene su característico aspecto.

Bárbara Rey habla de su noche de amor con el actor Alain Delon

Uno de los temas que Barbara Rey trató en su entrevista con Joaquín fue la noche de amor que pasó junto al atractivo actor francés Alain Delon. «Imagínate, yo no me enamoré nunca de él, pero él estaba muy enganchadito», aseguró la artista, aunque terminó confesando que intentó salir de su casa mientras el intérprete dormía, pero fue sorprendida por él.

Según Bárbara, a Delon le gustaba dormir con el aire acondicionado puesto, pero ella debía cuidar su garganta debido a su profesión, por lo que no dudó en salir de su cama y pedir un taxi, pero él la escuchó. «¿Por qué te vas? ¿es que no quieres estar conmigo?», le preguntó, a lo que ella contestó con lo primero que se le vino a la cabeza: «Es que se ha puesto una amiga mía enferma y no tengo más remedio que irme con ella». Tras esa noche, asegura que estuvo durante semanas evitando el contacto con el actor hasta que este se dio por vencido.