Anthony Delon, Anouchka y Alain Fabien, los hijos del mítico actor Alain Delon, han dado un paso al frente en un momento muy delicado para su familia y se han decidido a hacer pública la delicada situación presente que vive su padre. Así, y como ha informado su abogado a AFP, todos unidos en un frente común han interpuesto una demanda contra la actual compañera de su padre por actos de acoso moral y desviación de correspondencia ante la fiscalía de Montargis.

Según la versión de los demandantes, Alain Delon estaría sufriendo una situación de «abuso de debilidad» sobre su persona. Tras esta situación se encontraría ella, Hiromi Rolin, compañera del actor y la ejecutora que, según detallan mediante un comunicado, «no deja de aislarle de sus seres queridos, de sus amigos y de su familia, utilizando maniobras y amenazas». Esto no es todo, como versa en la explicación de los hijos de Delon, Rolin «controla sistemáticamente sus conversaciones telefónicas y sus mensajes privados».

Alain Delon y su hija / Gtres

Este difícil escenario no es nuevo. Al parecer, y como se ha explicado en el escrito de demanda, desde que Alain Delon sufriera un accidente cardiovascular en el año 2019, Hiromi se instalaba en la casa del actor tornándose «cada vez más agresiva, denigrante e injuriosa hacia él y sus hijos». Y es que, lo que ha sorprendido a propios y extraños es, sin duda, la fuerza que ha adquirido esta mujer (de la tan poco se sabe dentro de la vida del artista) en el presente maltrecho de la estrella gala. Intentando esclarecer de dónde viene el nombre de la que se ha convertido en protagonista de la última polémica familiar, han sido numerosos los medios franceses que han tratado de arrojar luz en torno a su personal. Así la describen como «un personaje desconocido en la galaxia Delon» hasta que en el año 2019, Rolin, de 60 años, llegaba a un acuerdo con el actor tras el accidente cardiovascular que marcaba un antes y un después en su vida.

Alain Delon y su hijo / Gtres

La discreta implicación de Rolin en este momento trascendental para el intérprete debió calar hondo en él ya que, tan solo dos años después del incidente, el actor la situaba en el mapa de su vida guardando al máximo su intimidad, entendemos que con toda intención. Durante una entrevista que concedió al canal TV5 Monde y en la que se le veía completamente recuperado del bache, señalaba a la persona en la que se había apoyado en su traspiés y posterior recuperación: «Durante mi convalecencia me ayudó una persona, una compañera japonesa que me atendió y cuidó durante meses». A partir de ese momento, Hiromi se convertía en una realidad de un presente para Delon cada vez más cerrado al exterior y, de inmediato, trascendían algunos datos, con cuentagotas, sobre cómo dieron el uno con el otro. Para sorpresa de muchos, Alain y Hirom se conocen hace décadas. Como se ha publicado en la prensa francesa, la relación entre ambos no es reciente del todo. Su primer contacto se produjo a principios de la década de los noventa; ella fue asistente de producción en el filme protagonizado por Alain, El regreso de Casanova. Tras este título volvieron a coincidir en otros trabajos como Los fugitivos o en la serie Frank Riva. Sin embargo, ni una noticia sobre ellos juntos. Mientras, se han conocido durante todos estos años romances del actor con otras mujeres, incluso haciendo frente a rumores de una posible bisexualidad.

Plainte des enfants d'Alain Delon : Hiromi Rollin conteste "l'intégralité des faits"https://t.co/CGegVcsKt2 — TF1Info (@TF1Info) July 7, 2023

Así las cosas, y como se ha podido saber ahora gracias a esta denuncia, lo que parece un hecho es que Alain Delon vive aislado de los suyos (no sabemos si por decisión propia) desde el año 2019. Una circunstancia que ya tiene nombre propio y también una descripción por parte de sus hijos que no la deja bien parada: «Impide que sus hijos vengan a verlo regularmente, como siempre lo han hecho. Es autoritaria, amenazante, llegando incluso a maltratar al perro del señor Delon de manera inaceptable». Ahora, la gran duda que se genera ante esta situación: ¿está el propio actor tras la decisión de no ver a sus hijos?.