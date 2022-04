A sus 86 años Alain Delon ha solicitado la eutanasia. Ha sido su hijo Anthony quien a través de una entrevista al medio RTL ha revelado la petición de su padre. “Me pidió que organizara esto, sí”, ha dicho, aunque también ha especificado que no será él quien adquiera toda la responsabilidad de acompañarle en su muerte. Será su hermana Anouchka quien esté al lado del intérprete.

El protagonista de películas como La piscina o El gatopardo ha pedido el suicidio asistido en Suiza, país en el que reside y donde es legal este tipo de peticiones. El francés sufrió dos derrames en 2019 que le produjeron cierta incapacidad como secuela. Desde entonces, Delon ha podido recuperar algo de movimiento. A sus problemas de salud, se le suma el que tuvo dos años años por un problema cardíaco. Sin embargo, ha tomado la determinación de pedir a su hijo que comenzara con los trámites para su deceso.

Después de hacer público que el actor quiere poner fin a sus días, ha sido él mismo quien ha compartido un comunicado a los medios de comunicación. “Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, ha escrito Delon, despidiéndose así de este mundo.

El pasado año, Alain sufrió un revés al tener que decir adiós a su primera mujer, Nathalie Canovas, que murió a consecuencia de un cáncer de páncreas que no tenía cura. Previamente había pedido someterse al suicidio asistido al ver que su situación no tendría una mejoría. Esta decisión no pudo llevarla a cabo, ya que en Francia está prohibido, país en el que vivía.

Su trayectoria profesional

Con tan solo 23 años ya era conocido como el sucesor de Gérad Philipe y Jean Marais. Fue apodado en la versión masculina como Brigitte Bardot y participó en conocidas películas como A pleno sol -dirigida por René Clément en 1959-, El silencio de un hombre -dirigida por Jean-Pierre Melville en 1960-, Rocco y sus hermanos -por Luchino Visconti en el mismo año-, El eclipse -de Antonioni en 1962-, El gatopardo -en 1963-, Nuestra historia de Bertrand Blieer en 1984, entre otras.

En 2019 y después de una extensa trayectoria dentro del séptimo arte recibió la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes. Entre sus trofeos, también destaca el Premio César en 1985 como mejor actor en Notre historie de Betrand Blier.