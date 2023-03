¿Qué ha sido de Alain Delon tras pedir la eutanasia?

«Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Alain Delon (87)». Estas fueron las palabras que el célebre actor de A pleno sol o El clan de los sicilianos empleó por medio y tras una entrevista en la cadena de radio RTL en abril del año pasado, de su hijo Anthony (58), para anunciar (o al menos eso parecía), su deseo de terminar con su vida a través de un suicidio asistido en Suiza, donde esta práctica, de la que siempre se ha mostrado partidario, es legal bajo determinadas condiciones.

«Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto», confesó en una de sus entrevistas.

Pero nada más lejos de la realidad. Todo resultó ser un malentendido fruto de las confesiones que Anthony hace en su libro Entre el perro y el lobo, donde repasa algunos aspectos de su vida y habla de la eventual muerte de su progenitor tras la de su primera esposa, Nathalie Delon, en 2021, víctima de un cáncer de páncreas. «Tony, si un día me pasa algo y estoy en coma, enchufado a vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me lo prometas», reza la obra. Y sí, Anthony se lo prometió. Pero no como algo inmediato. «Lo prometí. Ser el mayor no siempre es fácil, de hecho, a menudo somos los que recibimos más golpes», confesó.

Así, hasta donde se conoce, el actor vive en Suiza, donde se recupera de sus problemas de salud consecuencia de su avanzada edad y de un accidente cerebrovascular y una ligera hemorragia cerebral, por los que fue operado en 2019 y que redujeron a mínimos su movilidad. «Estoy bien. He tenido dos golpes. De momento, aparte de andar con bastón, voy muy bien», declaró hace algunas semanas a un periodista francés. Una palabras que coinciden asimismo, con las fotografías compartidas por los hijos -Antonhy, Anouchka (32) y Alain-Fabien (28)- del gigante del séptimo arte, en sus respectivas redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anthony Delon (@therealanthonydelon)

La última aparición pública de Alain Delon fue en el funeral de su gran amigo Jean-Baul Belmondo, en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, que falleció el 6 de septiembre de 2021 en la capital francesa tras un accidente mal cicatrizado y una larga enfermedad, según informó entonces su abogado, Michel Godest. «No estaría mal que nos hubiéramos ido los dos juntos», declaró Delon en el acto.

Desde su debut en el cine en 1957 con Ediwge Feuillère, Quand la femme s’en mêle, Alain Delon se ha consagrado como uno de los mejores actores del cine francés y todo un campeón de taquilla. Ha protagonizado infinidad de películas que han resultado en clásicos europeos, como Rocco y sus hermanos, El círculo rojo o El gatopardo. Su última participación en la pequeña y gran pantalla fue interpretándose a sí mismo en una comedia de Michel Denisot, Toute Ressemblance, que se estrenó en 2o19.