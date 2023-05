Ari Boulogne, el fotógrafo que aseguraba ser hijo de Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnold, conocido como Alain Delon (87), ha fallecido a los 69 años de edad por causas que aún se desconocen. Su cuerpo ha sido hallado sin vida en la tarde de este sábado en estado de descomposición avanzada, en su domicilio en París, después de que su pareja, diera la voz de alarma a su regreso de un viaje. Un hecho sumamente sospechoso que ha dado lugar a la detención y a la apertura de una investigación judicial.

Según ha contado Le Parisien, el objetivo de dicha investigación reside en aclarar las circunstancias del fallecimiento del fotógrafo, que estaba hemipléjico, consecuencia de un trastorno del cuerpo en el que la mitad contra lateral del cuerpo queda paralizada. «Es normalmente el resultado de un accidente cerebrovascular, aunque también pueden provocarla enfermedades que afecten la espina dorsal o los hemisferios cerebrales», apuntan los expertos.

La lucha interna de Ari Boulogne

Han pasado más de dos décadas desde que Ari Boulogne reclamara por primera vez a la Justicia francesa que le reconociera como hijo del afamado actor. Pues al parecer, Alain habría tenido una breve relación con la modelo y cantante alemana Nico, conocida por su trabajo con The Velvet Underground; a principios de la década de los años sesenta, fruto de la cual habría nacido Ari.

De hecho, en 2019, el fotógrafo presentó una demanda para el reconocimiento de la paternidad ante el Tribunal Judicial de Orleans -donde el actor francés tiene una casa en propiedad-, que le fue desestimada, no obstante, dado que «las jurisdicciones francesas eran territorialmente incompetentes ya que Alain Delon es residente en Suiza desde 1984».

La lucha interna de su supuesto hijo se produjo a la vez que Alain Delon copó todos los titulares de la crónica social por, según trascendió, pedir la eutanasia. Algo que acabó siendo un malentendido fruto de las confesiones que Anthony, su hijo, hace en su libro Entre el perro y el lobo, donde repasa algunos aspectos de su vida y habla de la eventual muerte de su progenitor tras la de su primera esposa, Nathalie Delon, en 2021, víctima de un cáncer de páncreas. «Tony, si un día me pasa algo y estoy en coma, enchufado a vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me lo prometas», reza la obra. Y sí, Anthony se lo prometió. Pero no como algo inmediato. «Lo prometí. Ser el mayor no siempre es fácil, de hecho, a menudo somos los que recibimos más golpes», confesó.

Así, hasta donde se conoce, el actor vive en Suiza, donde se recupera de sus problemas de salud consecuencia de su avanzada edad y de un accidente cerebrovascular y una ligera hemorragia cerebral, por los que fue operado en 2019 y que redujeron a mínimos su movilidad.