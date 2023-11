‘Cristo y Rey’: una serie morbosa que lo tiene todo para ser un éxito

Este miércoles 8 de noviembre de 2023 se estrena en abierto en Antena 3 Cristo y Rey, serie esencialmente morbosa que recorre la historia de amor y tortura de Angel Cristo y Bárbara Rey. Un deleite para los curiosos que quieran saber sobre estos personajes. La serie no se corta en nada. No sólo nos muestran los malos tratos, las adicciones y los escándalos, también vemos la relación que tuvo el Rey emérito con la vedette, su noche de amor con Chelo García Cortés y un sinfín de historias más que ya pertenecen a la mitología española. Los dos protagonistas Jaime Lorente y Belén Cuesta están soberbios (sobre todo ella) y llevan el peso de una trama que difícilmente puede interesar si no se conoce a la historia de antemano pero que se disfruta bastante.

Bárbara Rey paseando sola por La Zarzuela

Hay una escena en Cristo y Rey, en el primer capítulo, bastante chocante (y tal vez inverosímil). Bárbara Rey sale por la parte de atrás del Palacio de la Zarzuela después de haber tenido relaciones íntimas con Juan Carlos I y se encuentra, mientras enciende un cigarrillo en el jardín, al mismísimo príncipe Felipe siendo un niño. Los dos charlan un segundo con amabilidad y ella se marcha compungida. Nadie les ha visto y la vedette camina por allí como si estuviera en su casa. Sirva esta píldora para ejemplificar lo que el espectador puede encontrar en Cristo y Rey. Aquí no hay ni pudor ni vergüenza. Todos los misterios o medias verdades que se han callado o publicado sobre la vida de Bárbara Rey están ahí incluso más exagerados si cabe.

La serie, ya estrenada en Atresplayer (la plataforma de pago de Antena3) aparca , este miércoles 8 de noviembre de 2023, en Antena 3 para que se pueda ver en abierto. Un acierto por parte de la cadena ya que este es un producto para las masas, va a ser un éxito rotundo. Tiene todo lo que tiene que tener para triunfar: morbo, morbo y más morbo. Creada por uno de los capitanes generales de la ficción española, Daniel Écija (Médico de familia, Periodistas, Los Serrano y un largo etcétera) quien, desde su nueva productora Good Mood se ha asociado con Atresmedia TV para contar algo que ya tardaba en tener una serie. Y es que, la relación entre el domador más famoso de nuestro país y la vedette es de esas historias que reflejan una época y que, a día de hoy, sigue resonando en nuestra mente.

Morbo pero poca autoría

Los guionistas Daniel Écija, Andrés Martín Soto y Patricia Trueba (como coordinadores de guion), César Mendizábal, Iñaki San Román y Ángel Gasco-Coloma han creado una historia, en realidad, bastante convencional. No hay riesgos artísticos, lo que no es necesariamente malo. La serie está creada para el público generalista, no hay destellos de autoría. Los personajes están trazados con un poco de brocha gorda, se utilizan (sobre todo al principio) unos flash-backs explicativos bastante torpes y hay trampas narrativas nada sutiles (toda la trama de la competencia entre circos, de la mafia y de la traiciones que sufre Ángel Cristo está contada de forma muy básica e infantil).

Bárbara Rey fue muy lista cuando llamaron a su puerta para decirle que iban hacer una serie sobre su vida. La actriz se sentó con los creadores y habló durante horas y horas sobre su vida sin pudor alguno. Primero, vendió, obviamente, su versión. Eso se nota en Cristo y Rey, producto para, finalmente, complacer a la diva. Segundo, hubo negocio. Ella, que no da nada gratis, aprovechó las entrevistas para que, en paralelo, cobrar por una serie documental (Una vida bárbara) sobre su vida que hace un poco de apoyo a la ficción. Ya sabemos que Rey no da puntada sin hilo (y bien que hace).

Noches de amor y tormento

Todos los personajes que te puedas imaginar o intuir están en la serie. Curioso es que no se corten con, por ejemplo, la periodista Chelo García Cortés (interpretada eficazmente por Adriana Torrebejano) quien sirve como Pepito Grillo enamorada de la protagonista. Y sí, vemos la famosa “noche amor” entre ambas, la misma que Bárbara Rey desveló hace años en un Deluxe, por cierto, muy bien pagado.Por otro lado, como ya se ha apuntado antes, la familia Real es muy importante en esta serie. Al emérito le dejan un poco como alguien arrogante e insensible, todo para victimizar más al personaje de la vedette.

En definitiva, Cristo y Rey no llega al calificativo de placer culpable (está bien realizada, a destacar una fotografía muy cuidada) pero tampoco es una serie que vaya a ganar premios o que encandile a la crítica pero no está hecha para eso. Es un producto para entretener, para que la gente hable de ella. Puede que todo lo que cuenta se sepa ya pero ficcionar la leyenda siempre es un aliciente, el público se entrega más al juego narrativo. Para eso se cuentan historias, para eso existen las series.