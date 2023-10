Así es Belen Cuesta: todo sobre su vida personal y su trayectoria profesional

Belén Cuesta es una de las actrices más queridas de España. Cada vez tiene más repercusión, pues los mejores directores se han fijado en ella. Gracias a su esfuerzo y dedicación, disfruta de una trayectoria profesional imparable. Ha participado en series y películas tan relevantes como ‘La Casa de Papel’ o ‘La Llamada’ y siempre ha recibido las mejores críticas. Tanto es así que ha ganado un premio Goya, pero ¿cómo era la vida de Belén antes de saltar a la fama? Nació en Sevilla un 24 de enero de 1984 y en un primer momento no quería dedicarse al mundo de la interpretación.

Belén Cuesta siempre supo que llevaba una artista dentro de ella, pero quería ser abogada e intentó hacer caso omiso a sus impulsos. Sin embargo, con el paso de los años se mudó de Sevilla a Málaga y allí tuvo su primer contacto con la interpretación. Se matriculó en la famosa Escuela Superior de Arte Dramático y posteriormente se instaló en Madrid para tener mejores contactos y conseguir buenas oportunidades.

Belén Cuesta: quién es su pareja y cuántos hijos tiene

La presencia de Belén está muy valorada, por eso le invitan a los eventos más importantes y estuvo en la premiere de ‘El Cuco’. Un reportero aprovechó para preguntarle por sus planes de ser madre y su respuesta llamó mucho la atención, sobre todo por lo que sucedió al cabo de los meses. «No lo sé, es algo que bueno, no lo sé. «Hay veces que tengo ganas de ser madre y hay veces que no, depende». Más adelante descubrimos que la protagonista de ‘Paquita Salas’ estaba escondiendo su estado porque quería ser ella la que lo compartiera con sus seguidores.

«Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca», escribió en una publicación donde mostraba una foto de su nuevo cuerpo. La artista mantiene una relación sentimental estable con el actor Tamar Novas. Empezaron en 2012, pero han intentado mantenerse al margen de los focos porque ambos se dedican al mundo del espectáculo. Tamar ganó un Premio Goya por ser el actor revelación gracias a su papel en la famosa película ‘Mar adentro’.

Las películas de Belén Cuesta

Belén Cuesta puede presumir de tener a sus espaldas una carrera envidiable. Ha participado en más de 20 películas y en más de 15 series de televisión. Uno de sus papeles más importantes llegó en 2015, cuando dio vida a Judit en ‘Ocho apellidos catalanes’. Más adelante se puso en la piel de Belén en ‘Kiki, el amor se hace’. Sin embargo, esto fue el principio de una larga trayectoria repleta de títulos tan destacados como ‘Villaviciosa de al lado’ o ‘La llamada’.

Todos sus esfuerzos

En 2017 le nominaron a un Goya, pero antes de este episodio atravesó situaciones complicadas. Se mudó a Madrid para perseguir su sueño y el camino no fue tan sencillo como parece. «Hay momentos durísimos. Uno llega a Madrid, intenta hacer pruebas y castings y no te cogen, te quedas cerca, y nada, sigues sin llegar, tienes que trabajar de lo que sea, sientes que tus ganas de hacer lo que te gusta no se están viendo cumplidas. Hay momentos no sé si dolorosos, pero sí difíciles, duros. Aguantas, sigues porque tienes la necesidad de actuar», explicó en ‘El País’.