‘El Hormiguero’: Jaime Lorente confiesa que rechazó un papel de Hollywood

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de Josema Yuste y Santiago Urrialde, el programa recibió este martes a Jaime Lorente y Belén Cuesta, los protagonistas de Cristo y Rey, la nueva serie de ATRESplayer Premium.

Creada por Daniel Écija, Cristo y Rey es la serie original de la plataforma de Atresmedia. Ésta narra la historia de la que en su momento fue una de las parejas más mediáticas de nuestro país, Bárbara Rey y Ángel Cristo, personajes que interpretan Belén Cuesta y Jaime Lorente.

«Cuando me llamaron para hacer el casting y me dijeron hacer de Bárbara Rey, no conocía mucho de ella, conocía más un personaje del mundo del corazón y me asusté un poco. Luego, cuando me contaron la historia real de ellos dos, que es alucinante, de amor primero y de terror después, sí me dio vértigo, pero la historia merecía ser contada», contó Belén Cuesta.

«La primera parte de la serie que habla sobre el encuentro entre ellos es maravillosa, pero después me ha costado mucho interpretar a Ángel Cristo porque entra en lugares muy oscuros y muy complicados», aseguró Jaime Lorente.

En cambio, para Belén Cuesta, ha sido un regalo: «Para mí ha sido una suerte poder hacer a Bárbara Rey, pero sobre todo ha sido una suerte poder hacer a María, que es esa mujer que sufrió, que luchó, que intentó salvar a Ángel Cristo, que intentó salvar a sus hijos, que se tuvo que defender… Incluso una vez que se habían separado, ella siguió cuidando de él».

En cuanto a la participación de Bárbara Rey y de su hija, Sofía Cristo en el rodaje, Jaime Lorente recalcó que para todos «fue muy fuerte ver cómo estaban tan disponibles, aun sabiendo lo que se contaba en la serie, y tan dispuestas a cuidar el proyecto y estar en todo momento».

Por otro lado, durante la entrevista en El Hormiguero, Jaime Lorente desveló que estuvo a punto de poner rumbo al otro lado del charco, a Estados Unidos, para actuar en Hollywood. No obstante, finalmente no llegó a dar ese paso.

«Quería dar un cambio a mi vida y el inglés siempre se me ha dado muy mal”, comenzó diciendo el actor. “Me dijeron que grabara unas pruebas en casa y lo mandé por si acaso”, señaló sin querer desvelar el nombre del director ni el nombre de la película.

A pesar de no saber inglés, el equipo de la película apostó por él, y tal y como él mismo relató: “Me propusieron quedarme allí un año para estudiar inglés, pero vivimos en un país de p*ta madre y no me apetecía. Fui un poco sinvergüenza”.