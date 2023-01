‘El Hormiguero’: Josema Yuste desvela algunas de sus manías más extrañas

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa comenzó la semana con la visita de los actores Josema Yuste y Santiago Urrialde, que acudieron para presentar su nueva comedia teatral, titulada El Aguafiestas.

El Aguafiestas es la nueva obra de teatro que ambos actores y humoristas representan en el emblemático Teatro Victoria de Madrid, en la que el público se encontrará una divertida historia con la que no podrán parar de reír.

«Es una comedia para divertirse, entretener al público, pasar una hora y cuarto muy divertida y tiene la única intención de que la gente se lo pase bien y se divierta. Es la única comedia donde la ficción supera la realidad», manifestó Josema Yuste.

Y añadió: «Es absolutamente disparatada, surrealista, donde la la ficción supera la realidad. Es alucinante porque desde un comienzo trágico empieza una comedia, desde el drama más grande porque uno se quiere tirar por la ventana y otro quiere matar a otro empieza una comedia divertidísima».

Por otro lado, Pablo Motos le preguntó acerca de sus manías. «Nos contó Felisuco que tenía manías de señora mayor, que no quería que nadie se pusiese laca», le dijo el presentador. «Sí, tengo alergia a la laca y a los ambientadores de cine», admitió el cómico.

Pablo Motos también desveló que Josema Yuste no soporta la luz directa. «No, la luz de techo. La de techo la odio. Uso lamparitas, luz media. En la cocina no hay más remedio. Estas bombillas de los camerinos de los teatros no me gustan, me dan dolor de cabeza», reveló. «Odia a la luna y al sol porque están arriba», bromeó Santiago Urrialde.

Además, Josema Yuste confesó que siempre tiene plátanos y dátiles en su camerino. «Antes del programa, tómate un dátil. Un dátil solo, maravilloso. La inyección de energía es brutal», le recomendó el humorista a Pablo Motos.