Antena 3 cumple dos años de liderazgo y la mejor racha de su historia: ¿cómo lo ha conseguido?

En noviembre de 2023 Antena 3 cumple dos años de liderazgo en las audiencias. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Están ganando ellos o simplemente sus rivales se han debilitado? ¿Por qué, tras años siendo siendo la segunda opinión (o peor), de repente, la cadena principal de Atresmedia ha conseguido ser la favorita de la audiencia? ¿Cuál es el truco? Y sobre todo ¿cuánto les durará?

En la televisión, como en la vida, todo es una cuestión de ciclos, de modas. Ahora, lo que nos ofrece Antena 3 conecta con el público pero esto lleva detrás una estrategia pensada, una inversión y una serie de decisiones que merecen ser analizadas por la competencia: desde la fiebre de las series turcas, hasta la compra de Pasapalabra, pasando por fichajes potentes, producción propia y la tendencia de la audiencias consumir más entretenimiento familiar. También les ha venido bien ver cómo la estrategia de su competencia directa (Telecinco) hacía aguas por los mismos motivos por los que Antena 3 crecía.

Los datos de audiencia

Antena 3 suma 24 meses consecutivos como la cadena líder. Es la mejor racha de toda su historia. El último mes en el que Antena 3 fue segunda fue octubre de 2021. En aquel mes se quedó a 0,7 puntos del líder (Telecinco). Pero hubo un momento antes que es interesante para analizar. En abril de 2021, Telecinco cerró el mes con un estupendo 16,2% de share, mientras que Antena 3 firmó un 13,8%. Luego, durante el verano, Telecinco consiguió récords con la Eurocopa. Pero en agosto de ese año la principal cadena de Atresmedia conseguía liderar con una sola centésima ( 13,12% vs 13,11%). Más fue la diferencia en septiembre de 2021, cuando alcanzó el 14,2% por el 13,8% de su competidor. Después, como se ha señalado antes, Antena 3 bajó, quedando segunda por poco pero, a partir de ahí, la cadena de Atresmedia ha vivido la mejor racha de su historia.

Ahora, en octubre de 2023, Antena 3 aventaja en 3,1 puntos a Telecinco y en 2,4 a La 1. Su liderazgo ha sido sólido y constante, aventajando todos los meses a sus principales rivales en varios puntos. Incluso cuando habiendo un Mundial de fútbol u otros eventos extraordinarios (Eurovisión, Champions…), Antena 3 ha sido la cadena líder. En estos 24 meses, Antena 3 ha sido la cadena más vista en el 80% de los días. En días laborales, Antena 3 logra el liderazgo en el 91% de los días.

Su liderazgo va más allá de géneros y franjas: mes a mes, Antena 3 tiene los informativos más vistos, los programas de televisión más vistos (El Hormiguero, Pasapalabra, La Voz, Tu cara me suena, Mask Singer, Y ahora Sonsoles, El Desafío, La ruleta de la suerte…) y las series más vistas (Hermanos, Alba, Secretos de familia, Tierra amarga, Mentiras…). En estos dos años, Antena 3 ha sido líder de la sobremesa en el 99% de días, líder del prime time en el 78% de días y líder de la tarde en el 67% de los días. Antena 3 consigue el 81% de las 500 emisiones más vistas de estos dos últimos años, La 1 consigue el 15,8% y Telecinco el 3,2%.

Claves del éxito: El fenómeno turco

La estrategia trazada por Javier Bardají (actual CEO de Atresmedia) y Carlos Fernández (director general de Atresmedia TV) ha dado sus frutos gracias a un trabajo que lleva gestándose mucho tiempo. Antena 3 siempre ha apostado por productos de calidad (es decir, caros) y para un público amplio y familiar.

Hay, sin embargo, varios puntos de inflexión que hacen entender el éxito actual de la cadena. Entre ellos, empecemos a destacar el fenómeno de las series turcas, productos que empezaron a tener popularidad en canales de la TDT ( en este caso, en Nova) y que incluso Mediaset alcanzó la gloria con telenovelas emitidas en Divinity tales como Kara Sevda. Pero Antena3 ganó en este tablero por una simple razón:sabían comprar mejor los productos. Mientras que Telecinco apostaba por series más baratas y livianas ( es el caso de Love is in the air, por ejemplo), en Antena3 se hicieron con las superproducciones, los dramas más descarados y caros.

De repente, una ficción como Madre, alcanzó récords de audiencia en prime time. Era la estrategia perfecta: es un producto infinitamente menos costoso que cualquier producción propia y, encima, se podía alargar hasta la eternidad ya que los capítulos turcos duran hasta tres horas. Hermanos, Tierra Amarga o Mi hija han sido líderes tanto en el prime time como en la franja de tarde.

‘Pasapalabra’ y el principio del fin de Telecinco

Tras varios meses de negociaciones entre ITV Studios y Mediaset España para recuperar el formato, finalmente fue Atresmedia quien logró hacerse de nuevo con los derechos de Pasapalabra, el exitosísimo programa que subía la audiencia de Sálvame (durante sus últimos minutos) y, sobre todo, de Informativos Telecinco.

Antena 3 se llevó la gallina de oro en mayo 2020 y, poco a poco, Pasapalabra ha conseguido, en su nuevo hogar, los logros de antes. Del espacio presentado por Roberto Leal se benefician, hoy por hoy, Y ahora Sonsoles y, por supuesto, Antena3 Noticias (que ya era líder desde enero de 2020). A esto le añades que El Hormiguero lleva muchos años siendo el programa más visto del día en televisión y se obtiene la tormenta perfecta (o como se suele llamar El Tridente perfecto).

Estrategias, fichajes y dinero

En Antena3 siempre han apostado por renovarse y por cuidar sus productos. Es un hecho. Mientras que Telecinco apostaba por mantener a las mismas figuras de siempre (cosa que les funcionaba a la perfección) desde Atresmedia se impulsaba la compra de rostros y formatos. De ahí éxitos como Mask Singer o La Voz. Destacar también fichajes potentes como el de Sonsoles Ónega, quién se fue de Telecinco para , hoy por hoy, competir directamente con quien fue su mentora y deja, Ana Rosa Quintana. Cierto es que Ya ahora Sonsoles gana a TardeAR por las tardes pero, y aquí volvemos a la estrategia (legítima) de A3 y a cómo cuida sus productos, Sonsoles no emite, de momento, publicidad (lo hace antes y después del programa).

Antena 3 hace una televisión de más calidad pero más cara. ¿Esto significa que es rentable? Según InfoAdex, la inversión publicitaria en televisión ha disminuido un -2,3% en los nueve primeros meses de 2023, respecto a la cifra conseguida en el mismo período del año anterior, pasando de 1.147,6 millones de euros en enero- septiembre del 2022 a los 1.121,4 millones alcanzados este año.

En los nueve primeros meses de 2023 ha descendido un -2,5% la inversión publicitaria del grupo de las televisiones nacionales en abierto, que ha alcanzado 1.004,1 millones de euros, situando su cuota de mercado en el 89,5%. Mediaset España, con un decrecimiento del -3,4%, ha alcanzado una cifra de 463,7 millones, habiendo obtenido una cuota de mercado del 41,3%. Atresmedia ha alcanzado una cifra de 465,5 millones lo que supone una bajada del -3,0% respecto al mismo periodo de 2022, situando su cuota en el 41,5%. Es decir, en inversión publicitaria ambas empresas están casi a la par aunque sigue ganando Atresmedia.