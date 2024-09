La relación entre Bárbara Rey, vedette, actriz y presentadora española, y don Juan Carlos I ha sido objeto de especulación y rumores durante décadas en España. Aunque a lo largo de mucho tiempo fue un secreto a voces, la existencia de un romance entre ambos no se había confirmado de manera oficial hasta este 25 septiembre, fecha en la que la prensa holandesa ha sacado a la luz sus primeras fotografías juntos. En ellas, ambos aparecen besándose y en una actitud muy cariñosa. Según la propia publicación, estas imágenes habrían llegado al extranjero tras varios intentos fallidos de difundirlas en España. El reportaje ha sido facilitado por Ángel Cristo Jr., ya que en él se incluye una instantánea del primogénito de Bárbara mostrando una diapositiva de las mencionadas imágenes.

Todo comenzó en el año 1977, tal y como contó la propia Bárbara Rey en el programa Viajando con Chester. «Él me localizó y me llamó. Yo estaba trabajando, llamó por teléfono a mi casa donde vivía con una amiga y secretaria. Cuando llegué me lo dijo y no me lo creí. Me dijo que había llamado un señor que decía que era el rey», contaba añadiendo que en un principio se pensaba que era un cómico. Pero nada más lejos de la realidad. Ya que fue el principio de una historia que ha generado un sinfín de rumores y especulaciones al respecto.

La ex vedette y el entonces monarca mantuvieron un idilio que duró unos tres años. Después, en 1980, Bárbara se casó con Ángel Cristo, con quien tuvo a sus dos únicos hijos. En 1989 se separó de él y fue entonces cuando volvió a reencontrarse con el padre del Rey Felipe VI. Según contó a Risto Mejide, durante su matrimonio con el domador recibió multitud de llamadas, aunque siempre en modo amistoso. «Se interesaba por mi familia, por cómo me encontraba o por cómo estaban los niños».

Bárbara Rey con Ángel Cristo. (Foto: Gtres)

Así, siempre según su discurso, en 1990 Bárbara retomó su relación con don Juan Carlos tras divorciarse del padre de sus hijos. Sin embargo, tan solo cuatro años después, volvieron a tomar caminos por separados porque, al parecer, el que ejercía como monarca por aquel entonces conoció a otra persona, según desveló la ex vedette a Vanity Fair.

Precisamente a este mismo medio mencionado, Bárbara habló sin tapujos sobre los sentimientos que tuvo hacia el que fue jefe de Estado: «Creo que él a mí en un momento me tuvo mucho cariño. Si me quiso o no… Yo creo que, en una temporada grande, sí. Pero claro, yo sabía que no podía aspirar a otra cosa. Yo, sí. Le he querido mucho. Lo que pasa es que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa», aseguraba.

Juan Carlos I, en el funeral de Fernando Gómez-Acebo en Madrid. (Foto: Gtres)

La existencia de unas polémicas grabaciones

Uno de los episodios más polémicos relacionados con esta historia fue la supuesta implicación del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) en un posible chantaje por parte de Bárbara Rey hacia el rey emérito. Según informes, ella había poseído grabaciones y material comprometedor sobre su relación con Juan Carlos I para recibir pagos a cambio de su silencio. La intérprete confirmó en Viajando con Chester que este material existía, pero dejó claro que en ningún momento lo utilizó para chantajear a nadie.