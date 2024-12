Santi Acosta, obligado a frenar a Bárbara Rey en directo: «Te lo he dicho al principio»

Bárbara Rey termina el año 2024 convertida en la protagonista absoluta de la crónica social gracias a los audios publicados por OK DIARIO de sus conversaciones con el rey Juan Carlos I y en los que habla sin tapujos sobre él, unos datos que han salido a la luz horas antes de su entrevista en directo en Bárbara Rey: Mi verdad. El especial de Telecinco ha logrado ser líder de la noche del lunes logrando un 13.3 % de cuota y 898.000 espectadores, superando así a la serie turca Renacer y al fallido estreno del Gran Prix de la Navidad, que pinchó por debajo del 9 % en su edición invernal para niños. Aunque es momento para celebrar los buenos resultados, la noche no fue nada fácil, ya que Santi Acosta y Bea Archidona tuvieron que emplearse a fondo para mantener la calma, pues la vedette llegó al plató dispuesta a enfrentarse a todos los colaboradores allí presentes.

La murciana ya avisaba horas antes en las redes sociales de que llegaba con muchas ganas a esta entrevista después de comprobar muy molesta que su entrevista grabada era replicada siempre por numerosos colaboradores en plató, sin que ella haya podido defenderse. Es por eso que ha llegado con las armas cargadas al plató y dispuesta a ajustar cuentas con cualquiera que se pusiera por delante. Aunque ha habido varios momentos de tensión, uno de los más duros ha sido el vivido con Alessandro Lequio a cuenta de los malos tratos que sufrió por parte de Ángel Cristo padre, su marido y padre de sus dos hijos: Ángel y Sofía. En numerosas ocasiones ha dejado claro que el domador de leones la agredió de todas formas, incluso llegando a dispararla con su arma, algo que incluso Ángel Cristo Jr. ha reconocido, aunque con matices.

Al ser preguntada por el dinero que pidió al rey Juan Carlos por no sacar a la luz las fotos y vídeos de sus encuentros íntimos, Lecquio le preguntó si consideraba que si el chantaje le parecía legítimo. «Considero que el chantaje al rey no es un comportamiento legítimo, pero considero mucho peor los malos tratos», le ha contestado.

El enfrentamiento entre ellos ha comenzado en ese momento, tanto que la murciana le ha dejado caer que otras mujeres habían sufrido a su lado: «Todos tenemos Google y se pueden meter y buscar las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio», le ha dicho. El italiano le ha recordado en todo momento que no está juzgado ni condenado por maltrato a ninguna mujer.

Santi Acosta, en ese momento, ha querido parar este cruce de acusaciones, ya que Alessandro también ha querido sacar el pasado judicial de la entrevistada: «Este no es el tema, te lo he dicho al principio del programa». Pero ella no ha querido parar y ha seguido atacando a su rival: «Has reconocido que has pegado a mujeres y, quien quiera verlo, desde aquí hago un llamamiento para que lo vea todo el mundo», de esta manera ha recordado una entrevista que Lecquio concedió a Tómbola, en la que reconoció que «algún guantazo» se le había escapado alguna vez, algo que escandalizó en su momento a los colaboradores.

El ex de Ana Obregón ha querido defenderse de este ataque, pese a que el presentador quería parar la pelea. «Yo jamás he sido denunciado, juzgado ni condenado por ningún delito. Aquí la única persona que ha sido condenada a dos años de prisión por un delito de alzamiento de bienes, eres tú», gritaba en el plató, algo que ella ha admitido.

Tras intentarlo en varias ocasiones, el presentador (acostumbrado a este tipo de discusiones gracias a su época como presentador de Salsa Rosa, Dolce Vita y Enemigos íntimos) ha dejado atrás su habitual talante y se ha puesto muy serio. «¿Le bajáis el micro, por favor?», pedía Santi Acosta a los técnicos del programa, algo que no esperaba Bárbara Rey, que ha querido saber si se referían a ella: «¿A mí?», se escuchaba sin poder ver su cara.