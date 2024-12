El desprecio de Bárbara Rey por Juan Carlos I: «Este tío nos ha estado engañando toda su vida»

La actriz y vedette Bárbara Rey realizó unas afirmaciones explosivas sobre el Rey emérito Juan Carlos I. Tal como desvela OKDIARIO, en conversaciones privadas con el periodista Santiago Arriazu la que fuera amante del entonces Rey desafiaba directamente su imagen pública y cuestionaba su integridad moral. «Este tío nos ha estado engañando toda su vida», expresó la artista murciana.

«Yo lo he tenido en mi casa muchos años. Y en mi mesa. Y en mi sofá. Y en mi vida», comenzó Bárbara Rey, enfatizando la proximidad de su relación. Desafió directamente la autoridad del Rey, afirmando que no le tenía respeto ni miedo, argumentando que, para temer a alguien, esa persona debería demostrar inteligencia, corazón y frialdad, cualidades que, según ella, Juan Carlos I no posee.

La afirmación más controvertida llegó cuando Bárbara Rey se presentó casi como una heroína, afirmando que su misión ha sido «quitar de en medio» a alguien que ha estado engañando al pueblo durante toda su vida. Sugirió que las generaciones futuras juzgarán su papel, confiando en que sus nietos o bisnietos conocerán la verdad sobre «quién era el Rey de España y cómo se ha comportado con los españoles».

«Cuando llegue el momento se darán cuenta del bien que yo he hecho por este pueblo de quitar de en medio a un tío que les ha estado engañando toda la vida, a un pueblo que le mantiene y le venera. A ese ejemplo mundial que tendrían que seguir todas las coronas del mundo y todas las instituciones que hay repartidas por el mundo. (…) En aquel momento –que yo no estaré en este mundo para verlo, pero creo que desde el otro mundo se puede ver–, yo tendré la satisfacción, y si no, mis nietos, o mis tataranietos, o mis bisnietos, o quienes sean… Verán quién era su abuela y verán quién era este señor. Verán quién era el Rey de España y cómo se ha comportado con los españoles», lanza la vedette.

La tensa historia de confrontación de Bárbara Rey con Juan Carlos I en los años 90 alcanza un nuevo estadio. Las amenazas veladas y los intentos de chantaje se evidencian cuando la artista asegura que quiere tirar de la manta y que los ciudadanos vean la actitud del monarca. Sin embargo, como ya por fin ha reconocido, cobró fondos reservados y el Estado compró, hasta ahora, su silencio.

En las nuevas grabaciones, la artista se mostraba dispuesta a «quitar de en medio» al monarca. Guarda la carta bajo la manga de exponer su verdadera imagen ante la opinión pública y eso activa los resortes más profundos del Estado para impedirlo.

Sus afirmaciones las escuchó como interlocutor Santiago Arriazu, periodista navarro de su confianza. Evidencian un conocimiento profundo de los entresijos del poder. El periodista actuó como intermediario en las negociaciones y, según relatos posteriores, los servicios secretos españoles (CESID, posteriormente CNI) intervinieron para intentar silenciar a Bárbara Rey.

Según el testimonio de Danielle Sánchez, ex esposa de Arriazu, los servicios de inteligencia llegaron a pagar a Bárbara Rey 50 millones de pesetas iniciales, con el compromiso de pagos mensuales de 5 millones hasta completar 500 millones. Sin embargo, la estrategia fracasó, ya que Bárbara Rey había realizado múltiples copias de las grabaciones y documentos comprometedores, distribuyéndolas entre personas de su confianza, incluyendo a su hijo Ángel Cristo. Décadas después, estos audios y fotografías han salido a la luz.

Chantaje al Rey

En otro audio de 1997 publicado en exclusiva por OKDIARIO, Bárbara Rey realiza otras acusaciones demoledoras contra el Rey Juan Carlos I, exponiendo una compleja relación marcada por chantajes, secretos y tensiones. La actriz murciana amenaza directamente al monarca, asegurando que podría «costarle todo, incluso la Corona».

En las grabaciones, Bárbara Rey mantiene un tono desafiante y amenazante, declarando que si tuviera que prostituirse «sería la más cara del mundo». Sostiene que ha estado completamente dedicada al Rey y ahora está dispuesta a revelar toda la verdad, señalando que no está dispuesta a protegerlo más. Sus declaraciones sugieren una relación íntima y conflictiva que se extendió durante años, con episodios de presión y negociaciones secretas.

Los servicios de inteligencia españoles, específicamente el CNI (entonces CESID), habrían depositado cantidades millonarias en una cuenta bancaria de Luxemburgo entre 1996 y 1997 para mantener su silencio. La revelación se completa con la publicación de fotografías que muestran momentos íntimos entre Bárbara Rey y el monarca, incluyendo la degustación de una paella en el porche de la casa de la vedette.