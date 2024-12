Bárbara Rey: "Yo era un mito sexual pero no sabía que él era tan golfo"

Bárbara Rey ha acudido este lunes al plató de ‘¡De viernes!’ para contar su verdad. La que fuera vedette se ha abierto en canal, respondiendo a las cuestiones más íntimas que le han realizado los colaboradores del programa e ignorando aquellas que no le interesaban tanto. Bárbara ha respondido emocionada, pero también desafiante en muchas ocasiones, llegando a confesar que el rey emérito «era un golfo». «Yo era un mito sexual, pero no sabía que él era tan golfo, a mí eso con Franco no me pasó», ha dicho la vedette.

En algunos momentos, la también presentadora de televisión, ha tratado de contener las lágrimas tras hablar de los momentos más complicados de su romance. «Ha sido una relación muy larga en el tiempo. Ha habido distintos sentimientos. Lo primero que sentí fue un susto tremendo porque no me lo podía creer», ha explicado durante su entrevista.

A continuación, Bárbara Rey ha explicado que sintió miedo porque no sabía lo que podía ocurrir. «Luego, cuando lo conozco un poco más y veo que me sigue llamando, me dio confianza. A mí no se me olvida nunca quién era, eso me ha ocurrido posteriormente. Yo no lo miro como al Rey, lo miro como a un hombre con el que me metí en la cama durante muchos años. Fui su amante», ha concluido.