Bárbara Rey confiesa el origen de su miedo hacia Ángel Cristo Jr.:

La ex vedette afirmó que este asunto le resultaba «grave, serio y doloroso», minimizando la relevancia de su vínculo con el Rey Juan Carlos I. Una postura que Terelu, colaboradora del espacio de Telecinco, también compartió al señalar que «hablar de un hijo siempre es más doloroso». «Tengo la conciencia muy tranquila. He sido una madre entregada, con errores como cualquiera. Siempre me he preocupado de que no le faltara nada, y lo que mi hijo ha hecho conmigo es inhumano», comenzó diciendo Bárbara Rey. Y es que según ella, el ex concursante de Supervivientes tiene «una percepción de la realidad completamente distorsionada e incluso se cree sus propias mentiras». «He escuchado cosas tan serias y graves que me quedo loca».

Bárbara Rey declaró que, aunque su hijo había sufrido malos tratos por parte de su padre, Ángel Cristo, eso no justificaba su agresividad actual: «Dio un giro y cambió, actuó de una manera… Hay cosas sobre mi hijo que nunca podré revelar. Es mi hijo, y cualquier madre que tenga un hijo lo entenderá», dijo. «Cuando mi hijo se pone esa banda en la cabeza y reivindica los malos tratos del padre, porque para mí no tiene otro significado, está demostrando muchas cosas. Si no queréis verlo es un problema vuestro. Pero está clarísimo», añadió. En este sentido, Bárbara respondió con firmeza a las declaraciones de su hijo, quien aseguraba sentir miedo por lo que pudieran decir tanto su hermana Sofía como la propia Bárbara Rey. Con un tono contundente, la artista señaló: «Las que hemos sentido miedo de él hemos sido nosotras». Bárbara no dudó en detallar que, desde que Ángel era muy joven, la relación con su hermana Sofía no había sido buena: «El trato hacia su hermana no ha sido adecuado desde muy pequeña». Sin embargo, también confesó que siempre se negó a permitir que su hija tomara medidas legales contra su hermano: «No he permitido nunca que mi hija lo denunciara», añadió, dejando entrever la complejidad de la situación familiar.