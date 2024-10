La reacción de Sofía Cristo cuando le preguntan por su posible encuentro con la Reina Sofía

Como todo el mundo sabe, la Reina Sofía es una gran amante de los animales y participa en diferentes organizaciones benéficas relacionadas con esta causa. En ese aspecto se parece a Sofía Cristo, quien ha reaparecido tras los audios que OKDIARIO ha publicado sobre Bárbara Rey y Juan Carlos I. La DJ ha podido coincidir con doña Sofía en el acto, pues es la presidenta de honor de la fundación que lo ha organizado.

Perrotón busca dar visibilidad al abandono de las mascotas y tiene como objetivo dar repercusión a la adopción responsable. «Hay muchos abandonos al año y yo es que soy amante de los animales», ha empezado diciendo la hija de Ángel Cristo. «Mi perra es un ángel de la guarda. Lleva conmigo 14 años, así que imaginaos todo lo que ha pasado conmigo».

Reina Sofía en un evento solidario. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo que todo el mundo quería era saber por qué Bárbara no estaba en el evento, pues en un primer momento sí había confirmado la asistencia. «¿Alguna pregunta más de Perrotón?, ha respondido Sofía cuando le han sacado el tema. Su actitud ha sido cordial, pero se ha negado a entrar en detalles sobre el conflicto familiar que está atravesando.

Sus palabras sobre la Reina Sofía

La investigación que ha llevado a cabo OKDIARIO sobre Juan Carlos I demuestra que Bárbara Rey hablaba de la Reina con poco cariño. Aseguraba que le odiaba «hasta el tope» y defendía que era su mano negra. Juan Carlos I tampoco ha salido ileso. El Rey emérito reconoció delante de su amante que llevaba tener relación con doña Sofía desde que nació Felipe VI.

Reina Sofía en un evento solidario. (Foto: Gtres)

Sofía Cristo trabaja de colaboradora en Espejo Público y nunca ha tenido reparos implicarse en sus escándalos personales. Sin embargo, en esta ocasión ha trazado un límite claro y no ha querido hablar su madre. Nadie ha pasado por alto que había una posibilidad de que la Reina estuviese en Perrotón, pues es presidenta de la fundación. No obstante, los años anteriores tampoco ha podido asistir, así que su ausencia en esta edición podría no estar relacionada con el escándalo de Bárbara Rey.

«Como siempre, lleva siendo la presidenta de honor muchos años», ha contestado Sofía cuando le han preguntado por cómo se sentía ante un posible encuentro con la madre de Felipe VI. «Yo no llevo la agenda de la Reina Sofía, pero imagino que tendrá sus compromisos. Yo no tengo problema en coincidir con nadie. Perrotón está abierto para todo el mundo y más para la presidenta».

Una canción con mensaje

Reina Sofía en un evento solidario. (Foto: Gtres)

Sofía le ha dedicado unas palabras a la Reina Sofía y se ha negado a desvelar dónde estaba Bárbara Rey. La actriz ha cambiado su hoja de ruta y no ha hecho acto de presencia en Perrotón. El programa Fiesta sostiene que está centrada en preparar una reunión con sus nuevos abogados. Va a demandar a su hijo Ángel por haber vendido sus fotos privadas con Juan Carlos I.

Sofía Cristo lleva un tiempo dando explicaciones sobre este asunto, pero ya ha dicho basta. No obstante entiende la labor de la prensa e incluso se ha atrevido a dedicar una canción a los periodistas que estaban cubriendo el evento.

Era un tema de Isabel Aaiún titulado Potra Salvaje. La letra invita a perdonar al prójimo para seguir avanzando, por eso el programa Socialité ha especulado con la posibilidad de que esté pensando en pasar página con su hermano Ángel.