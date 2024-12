Bárbara Rey ha concedido su primera entrevista en directo tras la emisión de Bárbara Rey, mi verdad, un programa que ha hecho historia en la televisión al ofrecer un relato sin censura sobre la vida de una de las figuras más mediáticas de nuestro país. Lo ha hecho en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, ataviada con un total look rojo y dispuesta a hacer frente a las críticas y a despejar todas las dudas que ha suscitado su relato. «No estoy nerviosa, tengo la conciencia muy tranquila. Quiero aclarar muchas cosas pero no vengo a la guerra. No tengo miedo», han sido sus primeras palabras.

En su primera aparición, cabe recordar, Bárbara habló sobre su relación con el Rey Juan Carlos I, describiendo cómo pasó de ser una relación clandestina a convertirse en un asunto que marcó su vida para siempre. La ex vedette confesó sin rodeos haber recibido dinero por parte del monarca a cambio de su silencio, y reveló detalles inéditos sobre el fin de su romance al conocer a Ángel Cristo. Además, habló sobre los audios que OK DIARIO hizo públicos, en exclusiva, hace varios meses; y de las imágenes de ella y el padre del Rey Felipe VI besándose apasionadamente. «Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer», declaró Bárbara, contradiciendo sus anteriores negativas sobre este asunto. «Él personalmente me da un dinero (…) Yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas. Las mejores fotografías las tiene él, se las entregué a a su mano derecha», añadió.

Bárbara Rey en televisión. (Foto: Telecinco)

Por su parte, en la segunda entrega, Bárbara Rey se centró en sus años de matrimonio con Ángel Cristo, una etapa de luces y sombras que, según ella, la dejó profundamente marcada. Bárbara ha recordado episodios de violencia y sufrimiento. Asimismo, la ex vedette también ahondó en su ahora nula relación con su hijo Ángel Cristo Jr.. Bárbara hizo frente a preguntas sobre las palabras y actitudes de su hijo Ángel hacia ella, confesándose «víctima» del televisivo. «¿Sabes lo que llevo pasado todo este año? No hay palabras para describir el sufrimiento», expresó.

Bárbara Rey sobre el chantaje a Juan Carlos I

Sea como fuere, lo cierto es que en su intervención en directo este lunes, Bárbara Rey ha instado de nuevo en su versión de los hechos. En lo que respecta al Rey Juan Carlos I, la natural de Totana ha ahondado expresamente en su conversación con Santiago Arriazu, mediador entre la actriz y el CNI, en la que se jacta de «no tenerle miedo» al Rey emérito. «Me sabe mal que estos audios vean la luz. Si estos audios han salido es porque mi hijo y vosotros, los habéis utilizado. Al grabarlo buscaba resarcirme de todo el daño que me ha hecho. Cuando yo hablaba con él había una confianza extrema», ha confesado. «Yo no lo miro como al Rey, lo miro como a un hombre con el que me he metí en la cama durante muchos años. Fuí su amante», ha añadido.

La grabación en cuestión, que data de los años 90, se produce en plena negociación de un segundo chantaje por valor de 600 millones de pesetas al entonces monarca. «Le tendrán miedo en la calle, los de a pie. Yo lo he tenido en mi cama muchos años. Y en mi mesa. Y en mi sofá. Y en mi vida. ¡Como para tenerle respeto y, mucho menos, miedo! No se lo tengo», se escucha decir a la vedette en la grabación.

Bárbara Rey en televisión. (Foto: Telecinco)

Sobre lo que sintió por el Rey Juan Carlos I, más allá de lo anterior Bárbara Rey ha explicado que en un primer momento fue un sentimiento de «miedo por lo que podía ocurrir». Más tarde, cuando le conoció, sus sentimientos comenzaron a tonarse en algo «muy bonito». Tanto, que «hubo dos años en mi vida que yo no salí con nadie más. Fue el hombre de mi vida. Yo era un mito sexual pero no sabía que él era tan golfo».

Durante su entrevista, Bárbara Rey también ha mostrado algunas de las piezas de hojalata que Juan Carlos I le regaló durante el periodo de tiempo que estuvieron juntos. En concreto, un colgante y una pulsera de perlas. «Tengo esta pulsera que lleva dos perlitas. A una se le ha caído la piel de la perlita porque es de plástico y el colmillo este que es de hojalata. El collar me lo regaló al llegar de un viaje a Portugal, me dijo que era un souvenir de allí. Él era muy espléndido, muy detallista», ha dicho.