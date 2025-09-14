Nerea Rodríguez habla por primera vez de su ‘affaire’ con Miguel Ángel Silvestre: "Estoy encantada"

Nerea Rodríguez y Miguel Ángel Silvestre se han convertido en protagonistas de la crónica social. Los rumores que apuntan hacia un posible affaire entre ellos son constantes y han hecho que se conviertan en el blanco de los medios. Todo se desencadenó tras una noticia que trasladaron las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa en su podcast semanal, en el que adelantaban que el actor estaría ilusionado con una conocida cantante de nuestro país. Este revuelo informativo llega para él meses después de haber roto su vínculo sentimental con Rebeca Toribio, con quien compartía su vida en los últimos tiempos y, por lo tanto, con un estado de soltería relativamente recién estrenado.

Hasta anoche, ninguno de ellos se había pronunciado al respecto, pero coincidiendo con el lanzamiento del programa artístico de Telecinco Bailando con las estrellas, en el que Rodríguez es participante, Jesús Vázquez, el conductor de la emisión, ha querido resolver sus dudas referentes al tema que envuelve a la concursante. Antes del show, Vázquez ya advirtió a la bailarina de sus intenciones. «Está toda España pendiente de una noticia y tú estás hoy aquí, te lo vamos a tener que preguntar, pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera y cuando acabes de bailar, hablamos de Ibiza», adelantó. Cabe recordar que todo surgió por unas imágenes de los mencionados en actitud cariñosa en la isla pitusa.

Jesús Vázquez, Nerea Rodríguez y un bailarín en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Las palabras de Nerea Rodríguez

Al terminar la actuación de la ex de Operación Triunfo y en lo que muchos han calificado de encerrona, el presentador le ha preguntado directamente sobre las habladurías. «Tenemos que hablar de Ibiza», ha retomado. «Yo te cuento que a este programa he venido a bailar y a trabajar y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile», ha respondido ella, intentando salir al paso de la situación, aparentemente nerviosa y gestualizando. Una respuesta que no ha sido suficiente para satisfacer los intereses del televisivo. «Me parece muy bien, pero sabes que en todos los programas desde hace unos días solo se habla de Nerea y de Miguel Ángel Silvestre», ha continuado diciendo. «¡Qué suerte que se hable de mí, eso significa que soy importante!», ha deslizado ella siguiendo la misma línea.

Nerea Rodríguez y un bailarín en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Lejos de desistir, el compañero de Valeria Mazza se ha mostrado incisivo con la cuestión. «Hablan de ti hasta en las cadenas de la competencia», ha reseñado perplejo y satisfecho por la promoción que esto está suponiendo para generar audiencia. «A mí me encanta que le hagan publicidad, así nos verá más gente», ha dicho ella con rostro contento y recogiendo las palabras de Jesús Vázquez en relación a la repercusión obtenida por esta polémica. Rozando la desesperación por no conseguir unas declaraciones jugosas de la protagonista, Vázquez le espetó una rotunda frase: «¿No me vas a decir nada?». «¿Yo qué te voy a decir? Aquí estoy encantada», ha zanjado ella.