Así es Nerea Rodríguez, la ex concursante de ‘OT’ con la que se relaciona a Miguel Ángel Silvestre

El corazón de Miguel Ángel Silvestre podría estar de nuevo ocupado. Así lo han confirmado las Mamarazzis hace tan solo unos días, las cuales han desvelado que, después de romper con Rebeca Toribio, el actor habría encontrado de nuevo el amor de la mano de una conocida ex concursante de Operación Triunfo. Su nombre es Nerea Rodríguez y saltó a la fama tras participar en la novena edición del talent show mencionado, donde coincidió con nombres que a día de hoy se han convertido en grandes artistas de nuestro país, como Aitana o Amaia, entre otros muchos.

Según las periodistas mencionadas, el protagonista de Sin tetas no hay paraíso y la cantante fueron vistos «flirteando fuertemente» este verano en el exclusivo club Soho Farmhouse de Ibiza. Ambos habían confesado en un pasado que se gustaban mutuamente, pero ahora, parece que han encontrado el momento perfecto para dar un paso más allá y conocerse. Pero, ¿quién es Nerea Rodríguez?

Nerea Rodríguez en el Festival de Cine de Málaga. (Foto: Gtres)

¿Quién es Nerea Rodríguez?

Nerea Rodríguez nació el 7 de febrero de 1999 en Gavá, un municipio de Barcelona. Desde muy pequeña se mostró muy interesada por el ámbito musical y, con siete años, comenzó a formar parte del Aula de Música Soler, así como también recibía clases de piano, guitarra, lenguaje musical, música moderna y orquesta. Cuando sopló las velas de su 14º cumpleaños se presentó a La Voz Kids pero ninguno de los coaches de aquella edición apostó por su talento. Sin embargo, en 2017, su vida dio un giro de 180 grados tras ser seleccionada como concursante de Operación Triunfo 2017.

Su estancia en la famosa Academia le abrió las puertas a muchas oportunidades profesionales. En 2019 participó en Tu cara me suena, así como también, en los últimos años, ha podido formar parte del elenco de exitosos musicales como Aladdin o La Llamada. En paralelo, Nerea también ha ido lanzando singles que han cautivado a su gran elenco de fans, aunque sin duda, el proyecto que está a punto de comenzar puede ser otro gran plot twist de su trayectoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nerea (@nerearoficial)

Este sábado, 13 de septiembre, Telecinco estrena una nueva temporada de Bailando con las estrellas y Nerea será una de las concursantes. A ella se sumarán Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja. Un casting que, sin duda, parece que no dejará indiferente a nadie.

A través de las redes, Nerea se ha mostrado muy ilusionada de poder participar en este concurso: «Me muero de ganas (y de nervios también) de bailar en la primera gala. ¿Qué maestro creéis que me ha tocado? Es lo más», escribía hace tan solo unos días. No obstante, al mismo tiempo que no tiene problema en expresar a los internautas cómo se siente en su faceta profesional, lo cierto es que por ahora no ha hablado públicamente sobre el que podría ser su nueva ilusión en el amor (Miguel Ángel Silvestre).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nerea (@nerearoficial)

Hasta ahora, los pocos datos que se tenían sobre su faceta sentimental eran que mantenía una relación con el DJ y productor Héktor Mass desde 2020, pero en 2024 anunciaron su ruptura por motivos aún desconocidos. ¿Será el actor el encargado de devolverle la ilusión a la ex triunfita?