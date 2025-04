Este martes 22 de abril de 2025, Madrid se ha vestido de gala para acoger la premiere de Carlos Alcaraz: A mi manera, la esperada docuserie de Netflix que retrata la faceta más íntima y personal del joven tenista murciano. El evento, celebrado apenas 24 horas después de que Alcaraz asistiera a los Premios Laureus en la capital española, ha reunido a una nutrida representación de rostros conocidos del deporte, la música y el entretenimiento.

Entre los asistentes destacan figuras como el extenista Feliciano López, el futbolista Koke, Ilia Topuria, Miguel Ángel Silvestre, David Bisbal acompañado de su esposa Rosanna Zanetti, el actor Óscar Casas, el presentador Arturo Valls, el cantante Omar Montes, Dani Carvajal, el actor Tamar Novas, la influencer Marta Díaz, la boxeadora Jennifer Miranda, la periodista Beatriz Espejel o la modelo Dafne Cañizares, entre otros. Todos ellos han querido mostrar su apoyo a Alcaraz en este proyecto que marca un hito en su carrera, alejándose momentáneamente de las pistas de tenis para compartir su historia con el mundo.

Carlos Alcaraz en la premiere de su documental. (Foto: Gtres)

​Carlos Alcaraz: A mi manera es una producción de Morena Films que consta de tres episodios y se estrenará en Netflix este próximo miércoles, 23 de abril. La serie ofrece una mirada profunda a la temporada 2024 del tenista, mostrando no solo sus logros deportivos, sino también aspectos de su vida personal, sus entrenamientos, su entorno familiar y su evolución desde que era un niño con sueños de grandeza hasta convertirse en el número uno más joven de la historia del tenis. El título de la docuserie rinde homenaje a la icónica canción My Way de Frank Sinatra, simbolizando el camino único y personal que ha recorrido Alcaraz en su ascenso al estrellato a su corta edad.

Durante la presentación, Alcaraz ha expresado su entusiasmo por compartir esta faceta de su vida con el público. Asimismo, ha revelado cómo se encuentra tras la lesión que lo dejó cojo en el segundo set de la final del Conde de Godó ante Holger Rune, hace escasos días. «Físicamente me encuentro bien; hemos hecho pruebas y vamos a ver cómo salen. Dolores y molestias he sentido otras veces y he jugado con ellas. Vamos a ver si no es gran cosa, y si podemos disfrutar de Madrid. Voy a cumplir 22 años y mi carrera es corta, pero teníamos la ilusión de contar mi historia, que la gente me conociera como persona. Y estoy muy contento de haberlo hecho y con ilusión de que saliera», han sido sus palabras.

Nacido el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, en Murcia, Carlos Alcaraz es considerado uno de los prodigios del tenis mundial. Se destacó desde temprana edad por su talento y su capacidad para competir al más alto nivel. Su carrera despegó de manera impresionante en 2021, cuando ganó su primer título ATP en el Abierto de Umag a tan solo 18 años, lo que marcó el inicio de una exitosa trayectoria. En 2022, Alcaraz alcanzó nuevos logros, destacándose con victorias en el Masters 1000 de Miami y el Abierto de los Estados Unidos, donde ganó su primer Grand Slam a los 19 años, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de este torneo. Este triunfo lo catapultó al número 1 del mundo en el ranking ATP, lo que consolidó su estatus como una de las figuras más prometedoras del tenis. En los últimos años, Carlos ha sido comparado con leyendas del tenis como Rafael Nadal y Novak Djokovic.